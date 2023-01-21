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    美國6歲童開槍射老師 家屬首發聲

    槍擊教師的6歲童家屬日前首次透過律師對外發表聲明。（法新社）

    槍擊教師的6歲童家屬日前首次透過律師對外發表聲明。（法新社）

    2023/01/21 10:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國日前發生一起6歲學童槍擊老師案，受害老師已於19日出院，男童家屬也透過律師首次對外發表聲明；聲明指出男童患有嚴重殘疾，須由父母陪同到校上課，家屬也強調男童使用的槍枝「放在兒童接觸不到的地方」，稱男童使用的槍枝放在非常安全的地方，不知道男童如何取得槍枝。

    綜合外媒報導，遭槍擊的25歲教師茨維納（Abigail Zwerner）已於19日出院，但仍需接受門診治療；槍擊老師的男童家屬也透過律師在19日首次對外發表聲明。

    該聲明指出，男童患有嚴重殘疾，在維吉尼亞州紐波特紐斯（Newport News）的「Richneck小學」接受照護計畫，此計畫包括「父親或母親」必須陪同男童到校和上課。但槍擊案發生的那一週，剛好是無人陪同照護男童的第一週，「這一輩子，我們都會為那天的不在場感到後悔」。

    除此之外，男童家屬也表示「我們的心與受害教師同在」，祈禱她能夠在經歷難以想像的悲劇之後康復，男童在槍擊案發生後持續在醫院接受治療，家屬也已經與執法部門合作協助調查。

    年僅6歲的男童槍擊教師引起外界譁然，男童取得槍枝的管道亦是媒體和輿論關注的焦點。據學校表示，槍擊當天搜查男童背包時並未找到槍枝；男童家屬則是在聲明中回應，他們堅守「負責任」持槍原則，稱男童使用的槍枝被放在非常安全的地方。

    男童家屬律師艾倫森（James S. Ellenson）向《美聯社》透露，依據他的了解，槍枝被放在男童母親壁櫥架子頂層，高度超過6英尺（約182公分），槍枝也備有板機安全鎖，需利用鑰匙解開使用，不知道男童如何取得槍枝。

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