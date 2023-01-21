歐盟警告TikTok 不做到「這件事」不排除「全面制裁」

「抖音」（TikTok）與中共宣傳部門關係匪淺，歐美政壇不少人都直言存在安全隱患，公開呼籲禁用。（美聯社）

2023/01/21 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國跨國網路技術公司「字節跳動」旗下短影音平台「抖音」（TikTok）背景與中共宣傳部門關係匪淺，歐美政壇不少人都直言存在安全隱患，公開呼籲禁用。19日歐盟負責監管歐洲內部市場的高官警告，抖音若不加緊遵守歐盟相關網路法規，歐盟將予以全面制裁！

根據《路透》 報導，出於對抖音平台的安全疑慮，歐盟要求抖音遵守他們在去年7月通過的《數位服務法案》（Digital Services Act，DSA），該法旨在打擊非法內容、不實廣告和虛假資訊，要求線上平台採取更多錯施監管網路上的非法內容和不實宣傳，包括設立機制以令使用者檢舉違法商品或內容、揭露廣告訊息及所使用的演算法予消費者或使用者自行調整或拒絕、每年須由獨立第三方審查風險管理系統等等。

請繼續往下閱讀...

前法國財政部長、現任歐盟內部市長監管高級專員布雷頓（Thierry Breton）19日與抖音執行長周受資進行視訊會議時，要求抖音在9月之前使其業務遵守DSA的法規內容，「到時審查若未顯示完全合規，我們將毫不猶豫採取全面制裁來保護我們的公民。」

《路透》表示，抖音近年來飽受個資外流風險、平台內容受到中共或相關實體在背後操縱的質疑。面對歐盟的通牒，抖音宣稱會致力於遵守DSA，並列出至今為遵守其他歐盟法規所做的努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法