「巨無霸」破金氏紀錄 澳洲2.7公斤海蟾蜍只能「安樂死」

2023/01/20 20:49

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲昆士蘭州(Queensland)驚見巨無霸蟾蜍,護林員在康威國家公園(Conway National Park)捕獲一隻重達2.7公斤的海蟾蜍(cane toad),重量打破金氏世界紀錄。由於其造成環境破壞,園方已將牠安樂死。

昆士蘭州環境部20日在臉書、推特等社群平台發文表示,護林員上週在艾爾利海灘(Airlie Beach)附近的康威國家公園巡邏時,發現一隻巨無霸海蟾蜍。護林員格雷(Kylee Gray)表示,當時他們因看到一條蛇而停車,她下車查看附近時,突然看到這隻巨無霸,讓她當下倒抽一口氣,「我伸手抓住牠,無法相信會有這麼大、這麼重的海蟾蜍」。

請繼續往下閱讀...

《BBC》指出,澳洲在1935年引進海蟾蜍以控制農作物的害蟲,但如今已成為該國最具破壞性的外來種之一,目前數量估計有數億隻。海蟾蜍在澳洲沒有天敵,這種有毒物種已對當地物種造成嚴重危害。

格雷形容,這隻巨無霸海蟾蜍就像一個長了腳的足球,帶回基地秤重發現牠甚至可以打破世界紀錄─重達2.7公斤。金氏世界紀錄的最大蟾蜍是2.65公斤。

昆士蘭州環境部表示,這種大小的海蟾蜍可以吃掉任何可裝進牠嘴裡的東西,包括昆蟲、爬蟲類和小型哺乳類。

甘蔗蟾蜍在野外可以生存15年。格雷表示,她無法確定這隻巨無霸蟾蜍的年齡,但相信牠「已經活了很長的時間」。

巨無霸海蟾蜍已被安樂死,這是澳洲對有害物種的標準做法,標本將捐贈給昆士蘭博物館。

Rangers conducting track work in Conway National Park, near Airlie Beach, were shocked to find a monster cane toad beside the Conway Circuit last week. The animal weighed 2.7kg. She has been euthanised due to the environmental damage they cause.https://t.co/2A9aKpalow pic.twitter.com/cSiYwBgr62