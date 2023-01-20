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    「巨無霸」破金氏紀錄 澳洲2.7公斤海蟾蜍只能「安樂死」

    澳洲護林員在康威國家公園捕獲一隻重達2.7公斤的海蟾蜍，隨後依規定安樂死。（圖取自推特@QldEnvironment；本報合成）

    澳洲護林員在康威國家公園捕獲一隻重達2.7公斤的海蟾蜍，隨後依規定安樂死。（圖取自推特@QldEnvironment；本報合成）

    2023/01/20 20:49

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭州（Queensland）驚見巨無霸蟾蜍，護林員在康威國家公園（Conway National Park）捕獲一隻重達2.7公斤的海蟾蜍（cane toad），重量打破金氏世界紀錄。由於其造成環境破壞，園方已將牠安樂死。

    昆士蘭州環境部20日在臉書、推特等社群平台發文表示，護林員上週在艾爾利海灘（Airlie Beach）附近的康威國家公園巡邏時，發現一隻巨無霸海蟾蜍。護林員格雷（Kylee Gray）表示，當時他們因看到一條蛇而停車，她下車查看附近時，突然看到這隻巨無霸，讓她當下倒抽一口氣，「我伸手抓住牠，無法相信會有這麼大、這麼重的海蟾蜍」。

    《BBC》指出，澳洲在1935年引進海蟾蜍以控制農作物的害蟲，但如今已成為該國最具破壞性的外來種之一，目前數量估計有數億隻。海蟾蜍在澳洲沒有天敵，這種有毒物種已對當地物種造成嚴重危害。

    格雷形容，這隻巨無霸海蟾蜍就像一個長了腳的足球，帶回基地秤重發現牠甚至可以打破世界紀錄─重達2.7公斤。金氏世界紀錄的最大蟾蜍是2.65公斤。

    昆士蘭州環境部表示，這種大小的海蟾蜍可以吃掉任何可裝進牠嘴裡的東西，包括昆蟲、爬蟲類和小型哺乳類。

    甘蔗蟾蜍在野外可以生存15年。格雷表示，她無法確定這隻巨無霸蟾蜍的年齡，但相信牠「已經活了很長的時間」。

    巨無霸海蟾蜍已被安樂死，這是澳洲對有害物種的標準做法，標本將捐贈給昆士蘭博物館。

    澳洲護林員在康威國家公園捕獲一隻重達2.7公斤的海蟾蜍，隨後依規定安樂死。（圖取自推特@QldEnvironment）

    澳洲護林員在康威國家公園捕獲一隻重達2.7公斤的海蟾蜍，隨後依規定安樂死。（圖取自推特@QldEnvironment）

    澳洲護林員上週在艾爾利海灘附近的康威國家公園巡邏時，發現一隻巨無霸海蟾蜍。（圖取自推特@QldEnvironment）

    澳洲護林員上週在艾爾利海灘附近的康威國家公園巡邏時，發現一隻巨無霸海蟾蜍。（圖取自推特@QldEnvironment）

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