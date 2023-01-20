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    中國男子揮刀連奪6命！ 當地人驚爆：被貪官逼上絕路......

    中國浙江平陽19日發生連環殺人案，傳兇嫌是因被地方官員「逼到走投無路」才展開報復行動。刀子示意圖，與本文無關。（法新社）

    中國浙江平陽19日發生連環殺人案，傳兇嫌是因被地方官員「逼到走投無路」才展開報復行動。刀子示意圖，與本文無關。（法新社）

    2023/01/20 20:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省平陽縣發生一起連環殺人案，當地一名男子19日涉嫌持刀連續殺死6人，目前已被捕。有知情人士透露，凶嫌十多年來與官方有土地糾紛卻投訴無門，還被負責官員「不公正對待」，可能因此才萌生殺機、報仇殺人。

    根據《自由亞洲電台》 報導，平陽縣公安局19日通報，平陽縣水頭鎮「鶴西社區」42歲楊姓男子19日持刀行凶，造成6人身亡，「警方獲報後立即趕往現場將楊男制伏並逮捕，目前全案正進一步偵辦中」。

    雖然通報內容並未提及死者身分，但有水頭鎮鎮民向媒體爆料，稱楊男因與鄰居有土地糾紛，鄰居疑與當地官員有關係，使用不正當手段取得土地所有權，楊男的父親身心俱疲，含冤而死，楊男為討回公道多次「上訪」（又稱信訪，乃中國特有的政治表達、請願及申訴方式），卻投訴無門，還被貪官誣陷關進精神病院。對此憤慨不已的楊男決定對相關人士展開報復。

    據稱，楊男剛出院就寫好一份報復名單，這次被殺害的6人當中，有2人就是鶴西社區街道辦事處的負責人，其他還包括鎮長和鎮書記。不過上述內容都是當地人和網友在網上和透過媒體爆出的消息，並未獲官方證實。

    中國維權律師張建平向《自由亞洲電台》表示，這件事在中國社群平台已引發熱議，事實上，地方官員為阻止民眾上訪，把人關入精神病院拘禁的情況非常普遍。他稱，「從法律角度來說，政府把楊男關押到精神病院，基本上就是承認犯人為精神病人，其殺人行為不需要負擔刑事責任，就看官方會如何將楊男定罪，又如何解釋自己過去的行為，各方都相當關注法院將如何裁判。」

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