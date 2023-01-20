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    台情侶沖繩自駕撞到人遭拘10天 謝長廷：已協助聘請律師

    網友截圖情侶求助文，被轉發到PTT後卻引來批評台人駕車壞習慣多。（圖片取自PTT八卦板）

    網友截圖情侶求助文，被轉發到PTT後卻引來批評台人駕車壞習慣多。（圖片取自PTT八卦板）

    2023/01/20 10:30

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人出國旅行喜歡自駕遊，但要注意一不小心恐發生意外。日前，一對台灣情侶在沖繩自駕遊，意外與當地人發生擦撞，請警察到場處理後，兩人竟被帶回警局，爾後檢察官表示要拘留駕駛10天。女方嚇得發文求助卻遭到網友痛批，把臉丟到國外去。目前，已有那霸辦事處的人員協助聘請律師處理。

    日前，一名網友在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文求救。內文寫道，16日凌晨與男友在沖繩自駕遊，右轉時與腳踏車發生擦撞並造成對方輕傷，兩人立刻下車關心傷者，並且通報警方到場處理，然而蒐證完畢後駕車的男友卻遭到逮捕，警方原本告知肇事者48小時以內就會獲釋，沒想到隔天有檢察官說要多拘留10天。

    此文一出，立刻被轉發到PTT上並批評，自駕遊又把台灣的駕駛習慣帶過去，直指台灣人駕駛都沒在禮讓。有網友附和表示，「搞不懂他們怎不搭大眾交通工具就好」、「晚上昏暗視線有差那開車的就應該更小心」、「出國最保險的就是搭大眾交通工具，自駕只會提高旅遊風險」；然而也有網友回應別在幸災樂禍，「有記錄器畫面再來嘴好嗎」、「晚上昏暗視線本來就有差」。

    另外有同好發文表示，能夠理解想要在日本完成自駕遊的夢想，因此分享了幾點注意事項，如台日駕駛習慣不同，一定要重新學習如何開車；行人、腳踏車最大，看到一定要禮讓；在停標（止まれ）一定要停車再開，這是路權大小判斷很重要的依據等。並推薦旅人上網搜尋日本駕駛影片，熟悉當地道路環境以及注意事項，將風險降到最低。

    另外，輿論炎上後也讓政府看到該事件，駐日台灣大使謝長廷在臉書發文，表示目前已通報那霸辦事處協助聘請律師處理，也呼籲國人在日本旅遊若發生意外可以直撥080-1009-7179、080-1009-7436緊急聯絡電話。急難救助項目包含車禍、緊急就醫、搶劫、被捕等求助之用。

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