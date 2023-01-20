伊拉克足球賽爆踩踏意外！已釀2人死80人受傷

伊拉克南部巴士拉（Basra）舉辦阿拉伯海灣盃決賽爆發踩踏事件，造成2人死亡，至少80人受傷。（美聯社）

2023/01/20 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克南部巴士拉（Basra）的棕櫚樹幹體育場（Palm Trunk Stadium）昨（19日）舉辦阿拉伯海灣盃足球決賽，吸引大批球迷入場觀賽，因人潮眾多，導致在比賽前夕，突爆發大規模踩踏事件，據外媒統計，目前已造成2人死亡，至少80人受傷。

綜合外媒報導，地主國伊拉克在昨晚約7時許準備對陣阿曼，許多未購票球迷為一睹球員風采，在開賽前擠在體育場門口，街道瞬間被擠得水洩不通，人潮過多導致踩踏推擠，數名民眾寸步難行，最終造成呼吸困難、暈倒及受傷等情況。據外媒表示，事發後，伊拉克內政部已將球場外的人潮疏散，並派維安人員至現場維持秩序，且將著手調查詳細事故，恢復至「正常狀態」。

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據了解，內政部已在巴斯拉等地點增設轉播球賽的大螢幕，以便球迷在場外觀賽。阿拉伯海灣盃足球協會也在昨日宣布，決賽如期舉行。

然而，該比賽為伊拉克時隔40多年，再次取得海灣盃的主辦權，關聯著國家政治、經濟復甦等關鍵因素。

BREAKING: One dead, multiple injured in stampede ahead of football match in Iraq



pic.twitter.com/QytPgp7EcX — Insider Paper （@TheInsiderPaper） January 19, 2023

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