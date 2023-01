伊拉克足球賽爆踩踏意外！已釀2人死80人受傷

2023/01/20 09:42

〔即時新聞/綜合報導〕伊拉克南部巴士拉(Basra)的棕櫚樹幹體育場(Palm Trunk Stadium)昨(19日)舉辦阿拉伯海灣盃足球決賽,吸引大批球迷入場觀賽,因人潮眾多,導致在比賽前夕,突爆發大規模踩踏事件,據外媒統計,目前已造成2人死亡,至少80人受傷。

綜合外媒報導,地主國伊拉克在昨晚約7時許準備對陣阿曼,許多未購票球迷為一睹球員風采,在開賽前擠在體育場門口,街道瞬間被擠得水洩不通,人潮過多導致踩踏推擠,數名民眾寸步難行,最終造成呼吸困難、暈倒及受傷等情況。據外媒表示,事發後,伊拉克內政部已將球場外的人潮疏散,並派維安人員至現場維持秩序,且將著手調查詳細事故,恢復至「正常狀態」。

據了解,內政部已在巴斯拉等地點增設轉播球賽的大螢幕,以便球迷在場外觀賽。阿拉伯海灣盃足球協會也在昨日宣布,決賽如期舉行。

然而,該比賽為伊拉克時隔40多年,再次取得海灣盃的主辦權,關聯著國家政治、經濟復甦等關鍵因素。

