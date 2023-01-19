愛沙尼亞加碼軍援烏克蘭火力猛 總額已達GDP1％

愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）19日在愛沙尼亞塔帕軍事基地召開記者會宣佈最新軍援烏國方案。（路透）

2023/01/19 23:13

〔編譯管淑平／綜合報導〕國際援助烏克蘭武器的「火力」越來越猛。波羅的海國家愛沙尼亞的國防部長派夫克（Hanno Pevkur）19日宣佈，追加提供烏國價值超過1億歐元的武器。該國軍援烏國總額至今已佔國內生產總值（GDP）約1%。

派夫克19日在愛沙尼亞與來訪的英國國防部長華勒斯共同召開的記者會上，宣佈這項價值1億1300萬歐元（約37億6000萬台幣）的軍援方案。《愛沙尼亞國家廣播電視台（ERR）》報導，愛沙尼亞政府支持國防部長這項提案，最新援烏方案內容包括155公釐口徑FH-70、122公釐口徑D-30榴彈砲等。

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加上最新這筆軍援，愛沙尼亞對烏國的軍援總計已經增加到3億7000萬歐元（約123億台幣），約該國GDP的1%。愛沙尼亞政府表示，軍援烏國不會降低國家的防禦能力。

總理卡拉斯（Kaja Kallas）說，「愛沙尼亞人從其痛苦歷史了解到，當邪惡戰勝，大國吞掉較小國家會怎樣」，「如果烏克蘭淪陷，世界其他地方的自由也會有危險。協助烏克蘭捍衛其獨立，也是在捍衛所有國家自由、民主的權利，包括愛沙尼亞的，」因此，愛沙尼亞繼續提供烏國軍事援助極為重要。

她也呼籲自由世界，「必須持續給予烏國軍援，而且更大規模和更快的速度進行。」

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