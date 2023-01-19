為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    愛沙尼亞加碼軍援烏克蘭火力猛 總額已達GDP1％

    愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）19日在愛沙尼亞塔帕軍事基地召開記者會宣佈最新軍援烏國方案。（路透）

    愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）19日在愛沙尼亞塔帕軍事基地召開記者會宣佈最新軍援烏國方案。（路透）

    2023/01/19 23:13

    〔編譯管淑平／綜合報導〕國際援助烏克蘭武器的「火力」越來越猛。波羅的海國家愛沙尼亞的國防部長派夫克（Hanno Pevkur）19日宣佈，追加提供烏國價值超過1億歐元的武器。該國軍援烏國總額至今已佔國內生產總值（GDP）約1%。

    派夫克19日在愛沙尼亞與來訪的英國國防部長華勒斯共同召開的記者會上，宣佈這項價值1億1300萬歐元（約37億6000萬台幣）的軍援方案。《愛沙尼亞國家廣播電視台（ERR）》報導，愛沙尼亞政府支持國防部長這項提案，最新援烏方案內容包括155公釐口徑FH-70、122公釐口徑D-30榴彈砲等。

    加上最新這筆軍援，愛沙尼亞對烏國的軍援總計已經增加到3億7000萬歐元（約123億台幣），約該國GDP的1%。愛沙尼亞政府表示，軍援烏國不會降低國家的防禦能力。

    總理卡拉斯（Kaja Kallas）說，「愛沙尼亞人從其痛苦歷史了解到，當邪惡戰勝，大國吞掉較小國家會怎樣」，「如果烏克蘭淪陷，世界其他地方的自由也會有危險。協助烏克蘭捍衛其獨立，也是在捍衛所有國家自由、民主的權利，包括愛沙尼亞的，」因此，愛沙尼亞繼續提供烏國軍事援助極為重要。

    她也呼籲自由世界，「必須持續給予烏國軍援，而且更大規模和更快的速度進行。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    討論延宕會害死人 烏克蘭籲盟國盡快提供坦克與防空系統
    2023/01/19 17:43

    討論延宕會害死人 烏克蘭籲盟國盡快提供坦克與防空系統
    急需西方新戰車 烏軍：遇到俄T-90需要用3輛戰車去圍攻
    2023/01/19 14:43

    急需西方新戰車 烏軍：遇到俄T-90需要用3輛戰車去圍攻

    格蘭利威 迎春好禮
    跟進美德強化烏克蘭防空 荷蘭將提供愛國者飛彈
    2023/01/18 07:33

    跟進美德強化烏克蘭防空 荷蘭將提供愛國者飛彈
    想和平只能「趕走俄羅斯」愛沙尼亞總理：烏克蘭必須贏得戰爭
    2022/11/02 08:13

    想和平只能「趕走俄羅斯」愛沙尼亞總理：烏克蘭必須贏得戰爭

    新春最強攻略 宏匯廣場最高18%回饋
    無論克赤大橋爆炸原因為何 愛沙尼亞外長：烏克蘭都是贏家
    2022/10/10 08:55

    無論克赤大橋爆炸原因為何 愛沙尼亞外長：烏克蘭都是贏家
    歐盟首例 愛沙尼亞將禁俄國民眾入境
    2022/08/17 12:18

    歐盟首例 愛沙尼亞將禁俄國民眾入境
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播