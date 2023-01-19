小馬可仕：美中因台灣而升高緊張「令菲國非常擔憂」

菲律賓總統小馬可仕表示，美國和中國因為台灣問題而升高緊張，這令菲律賓「非常、非常擔憂」。 （法新社）

2023/01/19 17:13

〔編譯盧永山／綜合報導〕菲律賓總統小馬可仕接受英國「金融時報」表示，美國和中國因為台灣問題而升高緊張，這令菲律賓「非常、非常擔憂」，但強調他預期馬尼拉與華府之間的軍事關係將會增強，菲律賓也將與周邊國家加強防務合作。

小馬可仕是在參與瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）時受訪，並透露在美國前聯邦眾議院議長裴洛西去年8月訪台後，中國在台灣周邊海域實施軍演，他的政府已制定應變計畫，準備撤離在台工作的15萬名菲律賓人。

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小馬可仕的談話凸顯了該地區對台海衝突風險的疑慮日益升高，自去年8月以來，中國已在台灣周遭海域增加海空軍事行動的範圍和規模。

小馬可仕還提及，中國在最近幾個月在南海的挑釁活動激增，「發生的事件一直在增加，他們封鎖區域，有時攔截1艘菲律賓船隻，無論是海岸巡防隊或民間船隻，我們必須用某些方式對這些事件做出回應」。

小馬可仕表示，他在本月稍早訪問中國時，曾向中國領導人習近平提出這些問題，中方的回應「令人鼓舞」，他現在打算促成1項協議，讓菲律賓漁民重返遭中國封鎖的傳統魚場。但他也坦承，針對中國於2012年占領具主權爭議的黃岩島，菲律賓目前無計可施，因為兩國的軍事實力不對等。

華府一直大力推動與馬尼拉建立更緊密的安全關係，小馬可仕證實，兩國的軍事關係將增強，更多美軍和軍事資產會在菲律賓輪換，並說日本和菲律賓之間正在討論1項防務合作協定，「我們正試圖將澳洲、日本、南韓和菲律賓整合在一起」。

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