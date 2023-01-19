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    美國不再自縛手腳 考慮助烏克蘭奪回克里米亞

    克里米亞空拍圖。（路透檔案照）

    克里米亞空拍圖。（路透檔案照）

    2023/01/19 16:15

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國《紐約時報》18日引述政府官員說法，拜登政府正在考慮協助烏克蘭，攻擊2014年被俄羅斯吞併的克里米亞。此態度轉變顯示，美國政府援助烏國對抗俄國侵略，正逐漸擺脫過去的自縛手腳。

    多年來美國一直堅持克里米亞依然是烏克蘭領土，但是拜登政府在烏俄戰爭援助烏國上，一直堅持拒絕提供基輔打擊克島所需武器。但是，現在這個立場開始鬆動。根據數名要求匿名的美國官員透露，經過數月來與烏國官員討論，拜登政府終於開始接受，基輔或許需要這方面的武力。

    拜登政府認為，如果烏軍能夠向俄羅斯展現，俄國對克島的控制也會受到威脅，這會強化基輔在未來任何談判的地位。此外，美國官員和專家認為，雖然仍存有克里姆林宮會使用戰術核武報復的風險，但是現在對這方面的擔心已經減少。

    紐時指出，拜登政府對於攻擊克島的新想法，顯示出從開戰以來，美國政府態度的轉變，從一開始即使公開承認美國提供烏軍「刺針（Stinger）」防空飛彈都有所顧慮，到提供「愛國者」防空系統，美國和北大西洋公約組織（NATO）盟國之前自縛手腳，現在已經在逐漸穩定地放鬆。協助烏國攻擊克島，也會是迄今所做其中一個最大膽動作。

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