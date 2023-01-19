進口俄原油提煉援烏 德媒披露：這是秘密拯救烏克蘭的國家

去年4月保加利亞總理佩特科夫訪問烏克蘭時，承諾保加利亞可以負責幫烏克蘭維修兵器。（美聯社）

2023/01/19 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭去年2月遭俄羅斯入侵後，許多國家都為烏克蘭提供軍援，鄰近的國家保加利亞，始終都沒有太明確的支持與表態，甚至是與匈牙利一起成為唯二不提供武器給烏克蘭的北約國家，但有媒體曝光，保加利亞私底下默默支持烏克蘭，承擔烏克蘭軍隊開戰初期將近4成的燃料所需，可以說是秘密拯救烏克蘭的國家。

據德國《世界報》（Die Welt）報導，保加利亞與匈牙利是唯二不提供武器給烏克蘭抗俄的國家，去年4月保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）訪問烏克蘭時，僅公開承諾保加利亞可以負責幫烏克蘭維修兵器，不過《世界報》披露，早在總理訪烏之前，保加利亞就已經啟動援烏計畫。

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開戰初期，保加利亞默默支撐了開戰初期烏克蘭急需的砲彈與燃料，其中在燃料部分，保加利亞因持續進口俄羅斯原油而備受非議，但保加利亞卻將這些俄原油提煉後，供給烏克蘭，承擔了烏克蘭軍隊開戰初期將近4成的燃料所需，解基輔當局的燃眉之急，保加利亞主要提供烏克蘭柴油，目前向烏克蘭出口的石油量非常大，約佔整個保加利亞經濟規模的1%。

據統計從2022年1月到2022年11月，保加利亞向烏克蘭出口了價值7億歐元的燃料，推估整個2022年，保加利亞出口給烏克蘭的燃料總價值將超過8.25億歐元，與戰前相比，這破千倍成長，因為2021年保加利亞對烏克蘭的燃料出口僅為75萬歐元。

另外也有調查顯示，保加利亞透過第三方支援烏克蘭價值逾10億歐元的蘇系彈藥，不過保加利亞政府仍否認相關調查，德國《世界報》認為保加利亞可以說是秘密拯救烏克蘭的國家。

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