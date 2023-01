持續軍援！加拿大宣布贈烏克蘭200輛裝甲運兵車

2023/01/19 12:41

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大國防部長阿南德(Anita Anand)本週三造訪基輔宣布,加拿大將捐贈烏克蘭200輛裝甲運兵車,並重申加拿大堅定不移地聲援烏克蘭。

綜合外媒報導,加拿大國防部發布聲明,阿南德18日赴基輔與烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)等官員會晤,並宣布向烏克蘭提供200輛裝甲運兵車,以滿足「烏克蘭對這些車輛的具體請求」,重申加國將繼續為烏克蘭提供戰鬥和獲勝所需的防禦能力。

聲明指出,裝甲運兵車具備最先進的一流科技,能輕鬆地將武器地安裝在上面,安全地運送人員和設備、醫療疏散等保護措施。這次捐贈200輛裝甲運兵車,為加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)去年11月宣布軍援烏克蘭5億加幣(約新台幣112億元)的一部分。

烏俄戰爭爆發至今,加拿大已對烏國軍援超過10億加幣,包括「國家先進防空系統」(NASAMS)、反坦克武器、M777榴彈砲等。同日烏克蘭總統澤倫斯基在推特發文對加拿大軍援表達感謝。

On this difficult day for ????????, our friends continue to support us. Thank you @JustinTrudeau & ???????? people for another defense aid package announced today in Kyiv by @AnitaAnandMP. Today the Ukrainian army needs 200 Senator APCs more than ever. Together we are moving towards victory!