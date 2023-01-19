持續軍援！加拿大宣布贈烏克蘭200輛裝甲運兵車

加拿大國防部長阿南德（見圖）18日造訪基輔宣布，加拿大將捐贈烏克蘭200輛裝甲運兵車。（彭博）

2023/01/19 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）本週三造訪基輔宣布，加拿大將捐贈烏克蘭200輛裝甲運兵車，並重申加拿大堅定不移地聲援烏克蘭。

綜合外媒報導，加拿大國防部發布聲明，阿南德18日赴基輔與烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）等官員會晤，並宣布向烏克蘭提供200輛裝甲運兵車，以滿足「烏克蘭對這些車輛的具體請求」，重申加國將繼續為烏克蘭提供戰鬥和獲勝所需的防禦能力。

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聲明指出，裝甲運兵車具備最先進的一流科技，能輕鬆地將武器地安裝在上面，安全地運送人員和設備、醫療疏散等保護措施。這次捐贈200輛裝甲運兵車，為加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）去年11月宣布軍援烏克蘭5億加幣（約新台幣112億元）的一部分。

烏俄戰爭爆發至今，加拿大已對烏國軍援超過10億加幣，包括「國家先進防空系統」（NASAMS）、反坦克武器、M777榴彈砲等。同日烏克蘭總統澤倫斯基在推特發文對加拿大軍援表達感謝。

On this difficult day for ????????, our friends continue to support us. Thank you @JustinTrudeau & ???????? people for another defense aid package announced today in Kyiv by @AnitaAnandMP. Today the Ukrainian army needs 200 Senator APCs more than ever. Together we are moving towards victory! — Володимир Зеленський （@ZelenskyyUa） January 18, 2023

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