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    確定向美國購買40架黑鷹 澳洲堅稱與法國仍友好

    澳洲政府今天證實將向美國購買40架UH-60M黑鷹直升機。（美聯社）

    澳洲政府今天證實將向美國購買40架UH-60M黑鷹直升機。（美聯社）

    2023/01/18 17:17

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府今（18）日正式公布，將以約28億澳元（約593億台幣）的價格向美國購買40架UH-60M黑鷹（Black Hawk）軍用直升機，完成與美國國務院於去年8月簽署的合約。

    《路透》報導，洛克希德馬丁公司（LMT）生產的40架黑鷹直升機，將取代澳洲陸軍現役的MRH-90太攀蛇（Taipan）直升機編隊，太攀蛇直升機多年來的維護問題一直困擾著澳洲國防部；黑鷹直升機預計今年就會開始交付。

    澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天告訴澳洲廣播公司：「太攀蛇直升機始終無法負擔我們需要的飛行時數，但我們有信心黑鷹直升機可以接下這個任務，因為過去我們對它相當熟悉」。

    隨著中國不斷增強其在印太地區的影響力，澳洲近年的國防開支節節上升。2021年澳洲才因放棄法國製造的潛艦，改採美英兩國製造的核潛艇，引發和法國間激烈的外交爭端；此次捨棄的太攀蛇直升機由空中巴士公司（Airbus Group）研製，好巧不巧法國也握有空中巴士公司的部分股權。

    馬勒斯表示，他已與法國外交部長進行多次溝通，並相信黑鷹直升機的合約不會影響澳、法重新建立的關係。早前一份澳洲國防部的聲明表示，澳洲工業將直接參與黑鷹直升機的全球供應鏈。

    MRH-90太攀蛇直升機確定將被澳洲政府捨棄。（法新社）

    MRH-90太攀蛇直升機確定將被澳洲政府捨棄。（法新社）

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