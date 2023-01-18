印尼外海規模7.2地震 可能發生海嘯

印尼馬魯古海（Molucca Sea）今（18）日台灣時間下午2時6分左右發生規模7.2地震。（圖擷取自U.S. Tsunami Warning Centers）

2023/01/18 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕印尼馬魯古海（Molucca Sea）今（18）日台灣時間下午2時6分左右發生規模7.2地震，據美國地質調查局觀測，深度約60公里，震央位在印尼城鎮托貝洛（Tobelo）約西北方約150公里。而美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）則表示，這起地震可能引發海嘯。

綜合外媒報導，美國海嘯預警中心目前狀態，顯示紫色警戒「海嘯威脅」（Tsunami Threat），並示警震央300公里內的印尼沿岸可能發生海嘯；夏威夷緊急事務管理局（Hawaii EMA）、澳洲氣象局，則先後回應稱當地不會有海嘯威脅。

請繼續往下閱讀...

另據印尼氣象氣候和地球物理局（BMKG）監測數據顯示，這起地震規模7.1，不會有海嘯警報，目前也尚無損害通報。

NO TSUNAMI THREAT is expected for Hawai‘i from a 7.2 magnitude earthquake detected at 8:06 p.m. HST Tuesday in the Molucca Sea near Indonesia. pic.twitter.com/Phc2uojk9r — Hawaii EMA （@Hawaii_EMA） January 18, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法