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    美國富豪公開信呼籲徵收富人稅 終結經濟不平等

    超過200位富豪簽署公開信，呼籲各國精英集結WEF時可以提出徵收富豪稅。（彭博）

    超過200位富豪簽署公開信，呼籲各國精英集結WEF時可以提出徵收富豪稅。（彭博）

    2023/01/18 12:31

    〔即時新聞／綜合報導〕現今貧富差距越發擴大，導致許多社會議題。美國組織愛國百萬富翁（Patriotic Millionaires，PM）致力於消弭極度不平等問題。日前200多名超級富豪聯合簽署了PM的徵稅公開信，呼籲世界領導人們與企業高管在世界經濟論壇（WEF）上，可以考慮納入「富豪稅」，解決極度不平等的貧富差距問題。

    綜合外媒報導指出，國際組織愛國百萬富翁過去一直在致力於解決貧富差距問題，並在2010年首度提出要求各國對超級富豪們徵收「富豪稅」的公開信。起初簽署的只有迪士尼公司繼承人阿比蓋爾（Abigail Disney），以及Ben&Jerry's冰淇淋創辦人班．科漢（Ben Cohen）等幾名有錢人。經過多年的努力，直至今日已經獲得超過200位富豪的認同，其中還包括綠巨人浩克的演員馬克．盧法洛（Mark Alan Ruffalo）。

    眾人透過公開信呼籲世界精英，在WEF上提出徵收富豪稅。公開信上寫道，目前缺乏實質行動，如果不大刀闊斧的進行，那麼在全球菁英的會議上討論支離破碎的世界根本毫無意義的，需要各國合作採取行動，建立更公平的經濟，不能一味丟包給下一代面對。

    最新研究表明，自從疫情以來，三分之二財富都流入最富有的1%群體。國際扶貧組織「樂施會」（Oxfam）表示，如果對全球的千萬及億萬富翁徵5%稅，每年就可以籌措1.7兆美元，足以讓20億人脫貧，同時為消除全球饑餓的計劃提供資金。

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