繼POLITICO後 法新社也報導布林肯2/5赴北京

2023/01/18 01:45

〔中央社〕繼美國媒體POLITICO之後，法新社今天也引述一位要求匿名的美國官員的話報導，美國國務卿布林肯將於2月5日、6日訪問北京，與中國官員會談。

報導中說，布林肯（Antony Blinken）將於5日抵達北京，成為繼2018年10月時任共和黨籍國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問北京後，首位訪問中國的美國國務卿。

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蓬佩奧對中國的批評直言不諱，他在平壤與北韓領導人金正恩晤談後，在北京短暫停留。

美國媒體POLITICO昨天報導，布林肯將於2月5日、6日赴北京會晤中國外交部長秦剛，可能談及俄烏戰爭、中國持續擴大的核武庫、停滯的雙邊緝毒合作和被關在中國的美國公民。

布林肯這趟眾所矚目的中國行，是美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在印尼會談的後續行動，在雙邊關係惡化之際，拜登當時承諾與北京「維持開放的溝通管道」。

美中因台灣、貿易政策和中國人權紀錄等議題，對彼此抱持敵意日深，布林肯此行將是一個測試機會，看看拜習會是否為一段更具成效的兩國關係做好了準備。

中國外交部今天對POLITICO的報導回應道，中方歡迎布林肯訪問中國，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。1120118

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