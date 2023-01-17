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    超越富蘭克林！科學家成功用雷射引導閃電 開創避雷針新未來

    6國研究機構的科學家團隊，在海拔約2500公尺的瑞士東北部森蒂斯峰山頂上利用高功率雷射射向天空，實驗避雷針研究。（法新社）

    6國研究機構的科學家團隊，在海拔約2500公尺的瑞士東北部森蒂斯峰山頂上利用高功率雷射射向天空，實驗避雷針研究。（法新社）

    2023/01/17 15:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國父富蘭克林（Benjamin Franklin），他曾在1752年進行著名的風箏實驗，進而發明了避雷針，直到今日都是保護地面建築物或電力設備的重要設施，近日科學家進行實驗，證實雷射可以導引閃電方向，有機會成為未來新型避雷技術。

    綜合外媒報導，期刊《自然科學光電》（Nature Photonics）17日刊登最新研究，來自瑞士、法國等6國研究機構的科學家團隊，在海拔約2500公尺的瑞士東北部森蒂斯峰（Mount Santis）山頂上利用高功率雷射射向天空，在2021年夏天，拍下雷射光束引導閃電的影像，高速攝影機拍到「閃電沿著雷射路徑移動大約50公尺」，另外3次雷擊也受到引導。

    報導指出，早在上世紀70年代，用雷射引導閃電就構想就已經出現，也在實驗室環境下得到過研究，但遲遲沒能在野外成功進行實驗，這次首次在野外實驗證明雷射可以引導閃電，研究主要作者、法國綜合理工學院（Ecole Polytechnique）應用光學實驗室的物理學家胡艾德（Aurelien Houard）說：「我們希望首度證明雷射可以對閃電產生影響，而且最容易引導它。」

    胡艾德也坦言，這種雷射光束的虛擬避雷針，可能會影響到空中交通，實驗期間試驗場上空的空中交通也被關閉，預期可能還需要10到15年的研究，才有辦法讓雷射避雷針問世。

    這種雷射光束的虛擬避雷針，可能會影響到空中交通，仍需要10-15年研究技術才能成熟。（路透）

    這種雷射光束的虛擬避雷針，可能會影響到空中交通，仍需要10-15年研究技術才能成熟。（路透）

    在2021年夏天，拍下雷射光束引導閃電的影像，高速攝影機拍到「閃電沿著雷射路徑移動大約50公尺」，這次首次在野外實驗證明雷射可以引導閃電。（法新社）

    在2021年夏天，拍下雷射光束引導閃電的影像，高速攝影機拍到「閃電沿著雷射路徑移動大約50公尺」，這次首次在野外實驗證明雷射可以引導閃電。（法新社）

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