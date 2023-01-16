美阿拉斯加犬森林散步 遭獵人誤認土狼射殺

美國賓州8歲阿拉斯加犬「亨特」日前與飼主到森林散步，因被獵人誤認為土狼慘遭射殺。（取自Jennifer Heller臉書）

2023/01/16 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州飼主克里斯（Chris Heller）與妻子珍妮佛（Jennifer Heller）正在網上募款，盼為他們8歲阿拉斯加犬「亨特」討回公道，因他們日前帶去森林散步，頭帶反光項圈「亨特」竟被誤認成土狼慘遭射殺。

綜合外媒報導，珍妮佛在臉書寫到，克里斯7日帶「亨特」、另一隻德國牧羊犬「弗雷亞」（Freya）一如往常到住家附近森林散步，當時克里斯曾遇見一群獵人，兩方還討論狩獵祭是否已結束，克里斯還有告知他們兩隻家犬就在附近、沒有繫繩，等等就會離開。

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不久後，克里斯聽見槍聲並發現「亨特」中槍，「亨特」在送醫途中就離世了。珍妮佛不滿，「亨特」體型比土狼大3倍，難以相信開槍獵人「誤認」說法。

事後，有當地媒體詢問賓夕法尼亞遊戲委員會（Pennsylvania Game Commission），該委員會指出，獵人確實有責任在開槍前看清楚目標，但該獵人不會因將家犬誤認為土狼而被開罰，且這群獵人符合法規在規定範圍進行狩獵。

克里斯與珍妮佛持續在線上募款籌措打官司費用，截至16日已經獲得1萬1933美金（約新台幣36萬1838元），珍妮佛提到，「亨特」受到這麼多人的喜愛，牠的生命不應該結束。

美國賓州8歲阿拉斯加犬「亨特」因被誤認為土狼慘遭射殺，飼主一家把牠當家人。（取自Jennifer Heller臉書）

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