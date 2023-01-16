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    俄批日本走向軍事化 麻生太郎：這是好事

    麻生太郎（中）認為，日本加強防禦能力，將讓俄國愈來愈無法與日本作戰。圖左為已故前日相安倍晉三，圖右為前日相菅義偉。（路透檔案照）

    麻生太郎（中）認為，日本加強防禦能力，將讓俄國愈來愈無法與日本作戰。圖左為已故前日相安倍晉三，圖右為前日相菅義偉。（路透檔案照）

    2023/01/16 16:05

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本去年底公布3份新國防文件，大幅提高自主防禦力，被俄羅斯批評走向軍事化。對此，一向快人快語的日本執政黨自由民主黨副總裁、前首相麻生太郎15日表示，俄方的批評「是好事」，意味日本威懾力提升，俄國愈來愈無法與日本作戰。

    日本《共同社》報導，麻生太郎15日在福岡縣飯冢市發表演講，話題圍繞在俄國副外交部長魯登科（Andrei Rudenko）日前批評日本首相岸田文雄政府放棄和平發展路線，走向軍事化，是對俄國和亞太地區的嚴重威脅。不過，麻生對這套說法不以為然，稱：「這是好事。他說的意思是，（日本的）威懾力提高了，（俄國）愈來愈無法（與日本）作戰。」麻生還強調，不戰而勝就是贏家。

    麻生也斷言烏俄衝突「沒有勝利者」，並警告無法保證俄國在進攻西方後不會進攻東方，「如果俄國向東（進攻），我們為日本的獨立而戰的決心正在受到考驗。」

    針對岸田政府敲定防衛預算至2027年增至佔GDP（國內生產毛額）的2％，麻生大力稱讚岸田「迅速決定了前首相安倍晉三夢寐以求的金額」，並指岸田雖曾被說不可靠，但在他任內，日本的全球地位正在提升。

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