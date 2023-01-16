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    俄連環殺人魔 「狼人」放話赴烏作戰抵罪

    被稱為「狼人」的血腥連環殺人犯波普科夫希望前往戰場作戰，以換取自由。（歐新社）

    被稱為「狼人」的血腥連環殺人犯波普科夫希望前往戰場作戰，以換取自由。（歐新社）

    2023/01/16 17:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭烽火不斷，為補充兵員，目前預估有多達4萬名俄羅斯罪犯前往烏克蘭參戰，藉此換取自由和金錢。近日一名俄羅斯血腥連環殺人犯便對外表示，希望總統普廷能讓自己前往戰場作戰、替俄羅斯效力。

    《每日星報》報導，被稱為「狼人」的俄羅斯連環殺人魔波普科夫（Mikhail Popkov）希望自己可以獲釋，為俄羅斯的軍隊而戰。58歲的前警察波普科夫自1992年至2012年，20年間共殺害了83名女性，更有報導指出，在其手中遇害的人數可能多達200人。

    波普科夫專門針對他認為「不道德」的女性伸出魔爪。他會穿著警察制服以便將被害人誘騙到手，再殘忍的透過刀、斧頭和螺絲起子等工具將其殺害，並強奸她們的屍體。

    俄羅斯當局上週竟允許國家電視台在監獄中採訪波普科夫，只因為他請求加入令人髮指的瓦格納傭兵集團。瓦格納集團是俄羅斯知名的傭兵公司，受到政府支持，並在烏俄戰爭中將數以千計的罪犯受訓成為傭兵，替俄羅斯效命。

    波普科夫聲稱自己擁有無線電專業，可以提供俄軍幫助。他被判共2個無期徒刑外加9年徒刑，打算藉由加入瓦格納傭兵團抵罪。俄羅斯國家電視台問他：「你的夢想是什麼？」波普科夫回答：「參軍。這不是電腦遊戲，也不是超級英雄小說，但我會毫不猶豫的投入」。克里姆林宮目前尚未回應是否同意波普科夫的入伍請求。

    瓦格納集團訓練罪犯成為傭兵，替俄國賣命。圖左為瓦格納集團領導人普里戈任，右為俄國總統普廷。（美聯社）

    瓦格納集團訓練罪犯成為傭兵，替俄國賣命。圖左為瓦格納集團領導人普里戈任，右為俄國總統普廷。（美聯社）

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