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    韭菜割完了？ 傳中國血氧機、N95口罩價格暴跌

    中國驚傳血氧機、N95口罩價格回穩，甚至比先前市售價格更便宜，但網友對此並不領情。（圖翻攝自微博）

    中國驚傳血氧機、N95口罩價格回穩，甚至比先前市售價格更便宜，但網友對此並不領情。（圖翻攝自微博）

    2023/01/16 14:46

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國內疫情依舊嚴峻，除了藥品價格飆升之外，血氧機和N95口罩價格也被哄抬。但就在近日，傳出「血氧機和N95口罩」價格跌至原本價位，許多中國網友指出「沒暴漲就沒有現在的暴跌」，轟割完韭菜才讓價格回穩，甚至嘲諷當初不應該聽信專家建議狂囤貨。

    根據《中新經緯》報導，稱前幾個月價格飆漲3、4倍的血氧機於近日恢復至一般市售價格，大概落在新台幣400塊，N95口罩更是一口氣暴跌至新台幣4塊以內。

    根據隨報導上傳的影片指出，中國杭州藥店張貼公告，表示血氧機和口罩雙雙降價，報導發布在微博後，引起中國網友熱議。

    有網友對這波降價似乎並不領情，直言「價格暴跌的前提是出現了大漲價」，先前中國國內急需時根本不該亂哄抬價格，導致部分有心人士故意囤貨再轉手賣出賺差價，實際上就是在割韭菜，吃人血饅頭。

    此論調在微博上得到其他網友認同，紛紛表示「這些疫情物資本來就不應該大漲」、「這不叫大跌，叫回歸正常」、「要想不被割，不聽專家建議即可」。

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