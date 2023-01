德最大氣候變遷抗議 1.5萬人守煤村拒開採

2023/01/16 10:50

〔即時新聞/綜合報導〕因應烏俄戰爭導致天然氣等能源短缺,德國允許電力公司拆村開挖煤炭再惹議,還引發該國近年最大抗議氣候變遷活動,多達1萬5000人上週末進入煤村拒拆遷,連瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)現身其中。

綜合外媒報導,自德國2013年允許該國最大的電力公司RWE開採煤村呂策拉特村(Luetzerath)後,該議題爭議不斷始終未開發。德國法院9日判決「業主」RWE可著手拆村擴建煤礦場引發抗議潮;德國政府近期表示,俄烏戰爭引發能源短缺,該國得增加煤炭使用量;RWE也稱,開發該村煤炭才能因應冬季用電。

環保人士則指出,燃燒煤炭將德國近年減少溫室氣體排放努力全都白費了,該事件象徵德國「氣候政策失敗」。童貝里更直言,開發呂策拉特村就是自己讓自己難堪。

警方預估多達1萬5000名環保人士上週末進入煤村上演「呂策拉特村保衛戰」,他們不惜開挖地道、建造樹屋躲藏,警方以強力水注、警棍試圖驅散,雙方上演激烈衝突,數名警員、環保人士都因此送醫。

環保人士終不敵警方驅散300多人,警方昨宣布,清場已經進入最後階段,除了在地道兩名抗議者,呂策拉特村已經沒有其他激進抗議人士,35個樹屋、30個木造結構已被拆除,接下來將逐步拆除剩餘建築以利擴建煤礦場。

Such graphic, epic destruction financed by @HSBC. Now that’s vandalism. #Luetzerath #LuetzerathUnraeumbar pic.twitter.com/0NF8dkYsGd