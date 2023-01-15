最低級別月薪3萬6 葡萄牙10萬教師上街要求加薪

葡萄牙成千上萬名教師14日上街要求加薪。（路透）

2023/01/15 16:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《德國之聲》（DW）15日報導，數以萬計的葡萄牙教師和學校員工不堪長期低薪，14日在首都里斯本上街抗議，要求更好的薪資待遇和工作條件，並要求教育部長下台。

據報導，主辦單位「全體教育專業人士聯盟」（Union of All Education Professionals，STOP）表示，此次示威人數衝破10萬人，警方則推估2萬人到場，但已是該國近年最大規模示威之一，不少參與者身穿全黑，哀悼葡萄牙教育界的處境，控訴政府幾乎沒有設法改善他們的情況，也有人大喊教育部長柯士達（Joao Costa）下台。

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葡萄牙最低薪資級別的教師，每月薪水約1100歐元（約3萬6000台幣），即使是最高級別的教師，月薪通常也不到2000歐元。

抗議人士抱怨，考量生活成本危機後，目前的薪資太低。歷史教師杜爾特（Maria Duarte）表示，教師值得更公平的薪水，「我們一生都在工作，而且我們從未像政治人物那樣貪腐。」特殊教育教師羅培斯（Lucinda Lopes）也認為教師應受到尊重，「他們必須給予我們理應屬於我們的東西，不能拿走我們僅有的。」

去年12月初以來，葡萄牙各地教師一直在罷工抗爭，導致許多學生無法上課。對於示威，教育部長柯士達則痛批「不合規範、不合比例且激進」。

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