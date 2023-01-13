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    墨國地鐵多起不尋常事故 國民警衛隊進駐維安

    6000名以上國民警衛隊進駐墨西哥城地鐵設施。（路透）

    6000名以上國民警衛隊進駐墨西哥城地鐵設施。（路透）

    2023/01/13 17:22

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥城（Mexico City）近來地鐵事故頻傳，市長夏恩包姆（Claudia Sheinbaum）於當地時間12日宣布，將在首都地鐵系統的車站和設施，部署6000名以上國民警衛隊。

    根據《路透》報導，墨西哥城市長夏恩包姆表示，今年1月7日一場火車相撞事故導致1名婦女死亡、57人受傷；同一天另一車站發生安全問題；隨後第二天也出狀況；到了1月11日竟又再發生事故，涉及一輛前一天剛完成維修的火車車廂。

    夏恩包姆表示：「地鐵中發生許多非典型的狀況，在這個敏感的時刻，每項調查都必須進行」，夏恩包姆被視為墨西哥2024年總統大選有力競爭者，同時她也是墨西哥左翼政黨國家復興運動（Morena）的頭號競爭者。

    夏恩包姆表示，在經歷了幾次「非典型」事故後，她已於週三請求總統羅培茲·歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）調派一支軍事化的警察部隊支援。被問及這一切是否為蓄意破壞，夏恩包姆則說總統擔心「未來可能發生更多事故」

    墨西哥城地鐵系統規模在北美洲僅次於紐約市，夏恩包姆表示國民警衛隊將在地鐵駐紮數個月，協助監視並確保安全，甚至永久駐守也是可能選項，夏恩包姆強調：「他們會留在那裡，等待評估」。

    墨西哥城市長夏恩包姆。（路透）

    墨西哥城市長夏恩包姆。（路透）

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