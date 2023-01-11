最快下週！美國防部證實：烏軍在美接受愛國者飛彈訓練

美國國防部發言人萊德（見圖）表示，最快下週有90至100名士兵抵達美軍奧克拉荷馬錫爾堡接受愛國者飛彈培訓。（法新社）

2023/01/11 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部去年12月底宣布向烏克蘭提供18.5億美元（約567億元新台幣）的額外安全援助，包含愛國者飛彈，對此國防部發言人萊德（Pat Ryder）10日表示，約100名烏克蘭士兵將在美國接受愛國者飛彈操作訓練，預計最快下週開始受訓。

綜合外媒報導，萊德10日表示，最快下週有90至100名士兵抵達美軍奧克拉荷馬錫爾堡（Fort Sill）接受愛國者飛彈培訓，將持續幾個月。

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愛國者飛彈訓練和實際部署需耗費數月時間，短期內不會影響戰爭的進程，一旦完成將能有效提升保護力，防止俄羅斯砲轟烏國基礎設施。訓練課程包含課堂教學、實際操作訓練、模擬實驗室。

萊德說，訓練依據烏克蘭的戰場條件來提供戰術、技術和程序，受訓烏國士兵返國後才能發揮最大作用。

據悉，美國士兵一般需接受1年訓練後，才會上戰場使用愛國者飛彈系統，但現在烏軍迫切需要受訓返國，美軍正在尋找方法壓縮烏軍訓練時間。萊德說明，「我方當然不想做任何危及烏克蘭持續作戰能力的事情，這最終將由烏克蘭人做出決定，取決於他們能把多少兵力撤出前線來受訓。」

萊德補充，五角大廈現階段沒有讓烏軍在美國接受額外武器系統培訓的計畫，但未來不排除出現相關可能性。

自俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供超過242億美元的安全援助，包括彈藥、飛機、無人機、雷達系統、小型武器、防空系統、反裝甲系統等。

圖為愛國者防空飛彈系統。（美聯社）

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