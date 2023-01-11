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    歐盟新增中國旅客入境建議！應檢測機上廢水、提交篩測證明

    歐洲航空安全局與歐洲疾控中心發布聯合聲明，建議所有從中國的飛抵歐盟的旅客須提供出發前的篩測證明，並應對機上廢水進行檢測武漢肺炎病毒。圖為巴黎戴高樂機場。（法新社）

    歐洲航空安全局與歐洲疾控中心發布聯合聲明，建議所有從中國的飛抵歐盟的旅客須提供出發前的篩測證明，並應對機上廢水進行檢測武漢肺炎病毒。圖為巴黎戴高樂機場。（法新社）

    2023/01/11 13:12

    〔即時新聞／綜合報導〕中國於8日正式解國境，西方各國相繼推出針對中國旅客入境防疫政策，對此歐洲航空安全局（EASA）與歐洲疾控中心（ECDC）本週二發布聯合聲明，建議所有從中國的飛抵歐盟的旅客須提供出發前的篩測證明，並應對機上廢水進行檢測武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒。

    綜合外媒報導，歐洲航空安全局與歐洲疾控中心於10日聯合發布《航空健康安全議定書》中擴編部分建議，為了降低新型變種病毒株藉航空旅程往返不同地區，造成地理上傳播的風險性，故應針對近期中國疫情發展採取協調一致的防範措施。

    該項聲明建議，包括從中國直飛或轉機抵歐盟的旅客，皆應提供出發前的武肺篩測結果，旅客和機組人員在機上應配戴醫療口罩，並加強這些航班的清潔與消毒，以及在可來情況下，在分配工作之前考量機組人員施打疫苗狀況。

    聲明還有提到，也可以隨機對部分旅客進行隨機抽樣與基因定序檢測，以便盡早獲得有關起源地區的任何新型變種病毒株的資訊，還有應檢測有國際航班的機場和來自中國飛機的廢水，監測感染水平與追蹤潛在性的新型變種病毒株。

    EASA的戰略與安全管理主任提加特（Luc Tytgat）表示，由於中國近期確診人數迅速攀升，這份擴編的議定書是用來確保航空健康安全，並限制病毒向其他地區傳播，他說「顯見這是臨時性的措施，是作為一種適當應對措施而設定的內容，如果未來出現任何武肺病毒的區域性爆發狀況，這些措施都可以適用。

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