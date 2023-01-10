刺殺安倍兇嫌結束精神檢定拘留 3天內將以殺人罪起訴

檢方將在3日內以「殺人罪」起訴刺殺日本前首相安倍晉三的兇嫌山上徹也。（路透）

2023/01/10 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三2022年7月在奈良街頭助選時，遭42歲兇嫌山上徹也持自製手槍射殺，引發全球譁然。山上當場被警方逮捕，送往大阪看守所拘留與執行精神鑑定，而鑑定結果顯示未罹患任何影響正常思考的精神疾病。山上徹也今（10）日被移交給奈良縣警方，檢方將於13日前依「殺人罪」起訴。

綜合日媒報導，山上徹也被當場逮捕後便送往大阪看守所拘留，並接受精神鑑定，原預計去年11月底結束，但期間檢方2度申請延長，最終拘留期間被延長至2023年1月。而在今日下午，山上結束精神鑑定拘留，稍早被從大阪看守所移送至奈良縣奈良西警署。

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報導指出，當山上搭乘大阪看守所的車輛抵達奈良西警署時，現場聚集了大批媒體，令場面一度失控。而山上的精神鑑定，由專門的精神科醫師進行分析評估，並透過他的生長背景、生活情況等進行分析，最終確認他並未罹患任何影響正常思考、判斷是非的精神疾病，足以負擔刑事責任能力。

此外相關人士還指出，山上能夠事前準備自製手槍、並調查安倍晉三的演說行程，甚至還能夠精準擊殺安倍，考量到他能夠依照事前計畫，有系統的精準犯案，因此奈良地檢認為山上「具有刑事責任能力」，將在拘留期限的13日以前，依殺人罪嫌將他起訴。

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