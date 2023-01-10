紅包收厚厚一疊鈔票 竟等同1張萬元日幣「讓小孩見識社會現實」

日本網友將一萬塊日幣換成一百圓日幣紙鈔，放進紅包袋中給小孩為給一個「震撼教育」。（圖翻攝至推特@oumi_channel）

2023/01/10 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕春節年關將近，過年除了全家圍爐的活動外，還有大人發紅包的新年祝福。近日，一名日本網友打算將一萬塊日幣（約相當於新台幣2284元）的金額，全數換成一百圓日幣的紙鈔，放進紅包袋中給親戚小孩，目的就是為給他們一個「社會震撼教育」。貼文一出，目前已獲6萬名網友按讚。

據日媒《まいどなニュース》報導，日本一名網友在網路購物平台上，購買了數張舊版的百圓日幣紙鈔，並將紙鈔全數塞進紅包袋裡，準備在過年時，送給小孩當作新年祝福。當小孩拿到紅包時，看似厚厚一疊，其實實際金額就為一張萬圓日幣鈔。對此，網友則表示，此舉是為了「讓小孩見識到社會的殘酷」，他除了準備百圓日幣鈔外，同時也有購買五百圓、五千圓的日幣紙鈔，且雖紙鈔為舊版，但依現今法律，仍可正常使用。

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準備此紅包的網友表示，希望小孩透過這次經驗，可以知道金錢的重要性。「我自己開始工作後，就感覺到賺錢的困難，花錢時也開始意識到性價比的重要性。」

吸引眾多網友議論，「這想法太天才了」、「『哇好多喔』然後從高興轉為絕望」、「不過再怎麼說還是有一萬日圓」、「這個紙鈔真的還能用嗎」、「我比較想要這種鈔票耶」、「這鈔票的保存狀態太好了吧」、「拿去賣給舊幣蒐集商搞不好更多」、「怎麼可以給小孩子古董貨呢」。

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