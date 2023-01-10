為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    紅包收厚厚一疊鈔票 竟等同1張萬元日幣「讓小孩見識社會現實」

    日本網友將一萬塊日幣換成一百圓日幣紙鈔，放進紅包袋中給小孩為給一個「震撼教育」。（圖翻攝至推特@oumi_channel）

    日本網友將一萬塊日幣換成一百圓日幣紙鈔，放進紅包袋中給小孩為給一個「震撼教育」。（圖翻攝至推特@oumi_channel）

    2023/01/10 16:29

    〔即時新聞／綜合報導〕春節年關將近，過年除了全家圍爐的活動外，還有大人發紅包的新年祝福。近日，一名日本網友打算將一萬塊日幣（約相當於新台幣2284元）的金額，全數換成一百圓日幣的紙鈔，放進紅包袋中給親戚小孩，目的就是為給他們一個「社會震撼教育」。貼文一出，目前已獲6萬名網友按讚。

    據日媒《まいどなニュース》報導，日本一名網友在網路購物平台上，購買了數張舊版的百圓日幣紙鈔，並將紙鈔全數塞進紅包袋裡，準備在過年時，送給小孩當作新年祝福。當小孩拿到紅包時，看似厚厚一疊，其實實際金額就為一張萬圓日幣鈔。對此，網友則表示，此舉是為了「讓小孩見識到社會的殘酷」，他除了準備百圓日幣鈔外，同時也有購買五百圓、五千圓的日幣紙鈔，且雖紙鈔為舊版，但依現今法律，仍可正常使用。

    準備此紅包的網友表示，希望小孩透過這次經驗，可以知道金錢的重要性。「我自己開始工作後，就感覺到賺錢的困難，花錢時也開始意識到性價比的重要性。」

    吸引眾多網友議論，「這想法太天才了」、「『哇好多喔』然後從高興轉為絕望」、「不過再怎麼說還是有一萬日圓」、「這個紙鈔真的還能用嗎」、「我比較想要這種鈔票耶」、「這鈔票的保存狀態太好了吧」、「拿去賣給舊幣蒐集商搞不好更多」、「怎麼可以給小孩子古董貨呢」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    回家包6千6或不回家包3萬6 媽秒選後者讓她好心寒
    2022/02/05 17:10

    回家包6千6或不回家包3萬6 媽秒選後者讓她好心寒
    AV女神「遮三點」拜年 老司機噴鼻血：我好興奮啊！
    2022/02/03 16:07

    AV女神「遮三點」拜年 老司機噴鼻血：我好興奮啊！

    2022平衡型基金績效盤點 富坦穩月收唯一逆勢正報酬
    婆婆怕封城！不許兒、媳回家又忙討紅包 桃園人妻氣炸
    2022/01/24 06:48

    婆婆怕封城！不許兒、媳回家又忙討紅包 桃園人妻氣炸
    路中央驚見2「紅包」 他走近一看超傻眼…
    2021/02/17 21:09

    路中央驚見2「紅包」 他走近一看超傻眼…
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播