為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「全美第一」美少女體操選手！ 甜美笑容引發大批男粉暴動

    美國20歲女大生兼體操選手的奧莉薇亞，因甜美臉蛋與火辣身材，而擁有「美國第一美少女」稱號。（圖擷取自@livvydunne IG，本報合成）

    美國20歲女大生兼體操選手的奧莉薇亞，因甜美臉蛋與火辣身材，而擁有「美國第一美少女」稱號。（圖擷取自@livvydunne IG，本報合成）

    2023/01/10 14:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美國20歲女大生兼體操選手的奧莉薇亞（Olivia Dunne），因甜美臉蛋與火辣身材，而擁有「美國第一美少女」稱號，其知名度更讓她在Instagram超過百萬人追蹤。不過日前這名美少女體操選手，因眾多男粉絲在她出賽時，一再干擾到場內秩序與其他選手，不理智的暴動行徑也引發媒體關注。

    《紐約郵報》報導，奧莉薇亞為美國路易斯安那州立大學（Louisiana State University）體操隊的選手之一，由於她擁有令人稱羨的亮麗外型，而擄獲不少男性粉絲的心，不僅讓她在Instagram高達276萬人追蹤，更在每次出場比賽時，有一大批高舉應援標語的男粉絲出現在觀眾席。

    然而報導指出，奧莉薇亞的高人氣也帶來了不少問題，因為那些許多如「餓狼」般男粉絲，時常在場內外多次做出各種粗魯和無禮的行徑，像是拿各種標語堵在場館門口，嚴重影響他人出入、比賽時會猛嗆其它校隊選手，甚至還會瘋狂大吼著「我的莉薇（Livvy）」、「不要拖累莉薇」，讓主辦單位不僅得出動警力維安，也讓其他隊友和選手感到很困擾。

    對此奧莉薇亞於8日，特別在個人推特上發文，希望這些暴動的粉絲能懂得「尊重」其他人，「我永遠感謝你們的支持，但如果你們前來觀賽，我想請你們尊重其他體操運動員和整個體操界，因為我們只是在做我們的工作」。

    奧莉薇亞在IG上高達270多萬粉絲追蹤。（圖擷取自@livvydunne IG，本報合成）

    奧莉薇亞在IG上高達270多萬粉絲追蹤。（圖擷取自@livvydunne IG，本報合成）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    虎牙正妹砸錢買千萬豪宅！打趴林襄成啦啦隊「置產女神」
    2023/01/03 18:05

    虎牙正妹砸錢買千萬豪宅！打趴林襄成啦啦隊「置產女神」
    「Hooters」女郎美艷火辣深入人心 61歲第一代成員曬當年美照
    2022/12/07 12:47

    「Hooters」女郎美艷火辣深入人心 61歲第一代成員曬當年美照

    2022平衡型基金績效盤點 富坦穩月收唯一逆勢正報酬
    又辣又萌！半裸巨乳美女「穿喵型胸罩」 網激動︰想當貓
    2022/11/15 12:35

    又辣又萌！半裸巨乳美女「穿喵型胸罩」 網激動︰想當貓
    世上最美新人！ 2國佳麗因選美大賽相戀 浪漫熱吻宣布喜訊
    2022/11/01 14:37

    世上最美新人！ 2國佳麗因選美大賽相戀 浪漫熱吻宣布喜訊
    力拼美臀小姐冠軍！女模自創「性愛減肥法」 每日最少嘿咻5小時
    2022/07/29 13:11

    力拼美臀小姐冠軍！女模自創「性愛減肥法」 每日最少嘿咻5小時
    機場安檢遭譏沒肌肉 奧運體操金牌正妹：性別歧視！
    2017/05/26 17:56

    機場安檢遭譏沒肌肉 奧運體操金牌正妹：性別歧視！
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播