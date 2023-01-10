「全美第一」美少女體操選手！ 甜美笑容引發大批男粉暴動

美國20歲女大生兼體操選手的奧莉薇亞，因甜美臉蛋與火辣身材，而擁有「美國第一美少女」稱號。（圖擷取自@livvydunne IG，本報合成）

2023/01/10 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國20歲女大生兼體操選手的奧莉薇亞（Olivia Dunne），因甜美臉蛋與火辣身材，而擁有「美國第一美少女」稱號，其知名度更讓她在Instagram超過百萬人追蹤。不過日前這名美少女體操選手，因眾多男粉絲在她出賽時，一再干擾到場內秩序與其他選手，不理智的暴動行徑也引發媒體關注。

據《紐約郵報》報導，奧莉薇亞為美國路易斯安那州立大學（Louisiana State University）體操隊的選手之一，由於她擁有令人稱羨的亮麗外型，而擄獲不少男性粉絲的心，不僅讓她在Instagram高達276萬人追蹤，更在每次出場比賽時，有一大批高舉應援標語的男粉絲出現在觀眾席。

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然而報導指出，奧莉薇亞的高人氣也帶來了不少問題，因為那些許多如「餓狼」般男粉絲，時常在場內外多次做出各種粗魯和無禮的行徑，像是拿各種標語堵在場館門口，嚴重影響他人出入、比賽時會猛嗆其它校隊選手，甚至還會瘋狂大吼著「我的莉薇（Livvy）」、「不要拖累莉薇」，讓主辦單位不僅得出動警力維安，也讓其他隊友和選手感到很困擾。

對此奧莉薇亞於8日，特別在個人推特上發文，希望這些暴動的粉絲能懂得「尊重」其他人，「我永遠感謝你們的支持，但如果你們前來觀賽，我想請你們尊重其他體操運動員和整個體操界，因為我們只是在做我們的工作」。

Large group was chanting her name and saying ‘put Livvy in’. Not cool during beam, etc. During breaks, who cares. Security made them move a couple times trying to keep them quiet. pic.twitter.com/1izUJf3Xt6 — LC Slim （@slim_lc） January 8, 2023

This is actually so scary and disturbing and cringey. I’m embarrassed for them… pic.twitter.com/h23bBdBQ9B — Samantha Peszek （@samanthapeszek） January 8, 2023

奧莉薇亞在IG上高達270多萬粉絲追蹤。（圖擷取自@livvydunne IG，本報合成）

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