泰國取消中國旅客入境限制 副總理親自接機贈花環

泰國當局宣布解禁中國入境政策，泰國副總理兼公衛部長阿努廷及官員到場接機。（圖翻攝至微博）

2023/01/10 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕泰國當局近日宣布解禁防疫措施，不再要求中國入境旅客出示武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種證明，首批前往泰國的269名中國旅客，昨（9日）中午抵達曼谷蘇凡納布國際機場，泰國副總理兼公衛部長阿努廷及官員到場接機，親自送上蘭花花環、口罩等伴手禮，隆重歡迎旅客到來。

據中媒報導，中國旅客搭乘廈門航空MF833次航班，於昨日12時30分許抵達泰國，阿努廷副總理等官員親自接機、送禮。據2019年數據顯示，中國遊客為泰國海外觀光最大宗來源，約佔抵泰遊客的三分之一。對此，阿努廷表示，2023年赴泰中國旅客人數將達到700萬至1000萬人次。

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其中，首批前往泰國的中國旅客葉子（化名）表示，剛走出飛機艙門時，便看到有非常多的媒體記者，「攝像機非常多，還有一些穿警服或制服的人，有的記者採訪了下飛機的小朋友。」，並透露當時收到泰國副總理阿努廷的花環，「收到花環的時候，我很欣喜。見到這個陣仗，感覺自己像明星走紅毯。」

另外，在清邁從事旅行業的Anchalee表示，在疫情發生後，公司近3年幾乎沒有生意，隨著入境解禁，將開始招聘會中文的員工、司機，「很高興能夠看到中國遊客到達泰國，我敢肯定，如果你問旅遊業的任何人，所有國家中，他們最期待看到回來的是中國遊客。」

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