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    上海迪士尼玩偶裝工作人員又遭打頭 行兇者遭攔阻還得意燦笑

    中國遊客在上海迪士尼攻擊玩偶裝工作人員頻傳，本月又發生一起工作人員被用力拍頭的事件，行兇者（圖中黑衣男）被其他工作人員攔阻還一臉洋洋得意。（翻攝微博）

    中國遊客在上海迪士尼攻擊玩偶裝工作人員頻傳，本月又發生一起工作人員被用力拍頭的事件，行兇者（圖中黑衣男）被其他工作人員攔阻還一臉洋洋得意。（翻攝微博）

    2023/01/10 11:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國遊客在上海迪士尼攻擊玩偶裝工作人員頻傳，本月又發生一起工作人員被用力拍頭的事件，行兇者被其他工作人員攔阻還一臉洋洋得意，惡劣行徑曝光，中國警方如今介入調查，

    綜合中媒報導，事件發生在本月7日，上海迪士尼一名身穿達菲（Duffy）家族成員「玲娜貝兒（LinaBell）」人偶裝的工作人員準備下班，在其他工作人員保護下行走，沿途還非常敬業地回應熱情遊客們的招呼。

    孰料，一名黑衣男在工作人員經過他面前時伸手攻擊，重重拍了一下玩偶裝的頭套，負責護送的工作人員嚇了一跳，連忙攔阻，這名黑衣男不覺得自己丟臉，反而因為攻擊得逞而相當得意；身穿布偶裝的工作人員受到攻擊，低頭扶了一下頭套，接著迅速調整好狀態，向其他遊客揮手致意。

    黑衣男誇張的行徑引發中國輿論撻伐，有網路訊息稱黑衣男在攻擊工作人員之前就有踰矩行為，排隊時翻過欄杆插隊，還有網路消息稱被攻擊的工作人員下班後被救護車載走，檢出腦震盪；8日，上海迪士尼回應此事屬實，公司會處理此事，中國上海市公安局浦東分局民警同日回應，警方已經針對此事展開調查，被攻擊的工作人員沒有被送醫。

    拍打玩偶裝究竟有多危險？中國上海交通大學醫學院醫學博士黃佳曾經撰文解釋，這種工作需要扮演者高度還原動畫角色的頭部動作，因此玩偶裝頭套裡安裝了大量堅硬結構，並不向安全帽那樣內部有柔軟保護結構，如果對玩偶裝頭部拍打，拍打力度就會加上頭套重量碰撞扮演者的頭部，嚴重衝擊可能造成扮演者腦震盪。

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