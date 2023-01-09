英國禁用塑膠吸管後 將再禁免洗餐具

英國研擬禁止餐廳、外帶店、咖啡店再提供免洗塑膠餐具。（法新社）

2023/01/09 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國繼2020年禁止使用一次性免洗塑膠吸管、攪拌棒後，時隔3年，當局正在討論研擬進一步禁止免洗塑膠餐具包含塑膠碗、盤子、托盤，預估可能將影響外帶店家、咖啡廳等。

根據《衛報》報導，英國每年使用約11億件一次性盤子、42.5億件免洗塑膠餐具，相關研究也證實，外帶店家、飲料店所提供免洗餐具、塑膠容器早已占海洋垃圾最大宗。

請繼續往下閱讀...

英國環境部長科菲（Therese Coffey）指出，塑膠叉子得200年才能被分解，換句話說，有兩世紀時間汙染海洋，「這項禁令將可停止千億塑膠製品帶來的汙染」，為後代子孫保護大自然。

據了解，塑膠免洗餐具禁令將適用於外帶店家、咖啡店、餐廳等，將不可提供塑膠碗、盤子、托盤，超商超市則不適用其中。英國當局預計在14日公佈禁令，預計10月施行，以便企業有時間做好準備。

對此，「保持英國乾淨」（Keep Britain Tidy）首席執行官艾莉森（Allison Ogden-Newton）表示，「這是好消息，絕對是朝著正確方向前進」，所有人都應該戒掉所有免洗、一次性物品，因為製造花費大量資源，使用卻僅數分鐘。

英國麥當勞也已經以紙勺取代塑膠製湯匙，但有顧客就抱怨，吃冰炫風時紙勺根本一起融進去，令人非常厭惡。

英國研擬禁止餐廳、外帶店、咖啡店再提供免洗塑膠餐具。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法