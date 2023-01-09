中國衛健委稱「XBB染疫案例僅16人」網轟：完全不可信

中國衛健委在8日記者會新聞稿中聲稱「變異株XBB1染疫數僅16人，遭網友砲轟「不可信」。圖為北京地鐵站外的民眾。（路透社）

2023/01/09 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院聯防聯控機制於8日發布記者會新聞稿，其中有記者提問「XBB變異株的致病力和毒性有沒有變強」，與會官員表示「沒有觀察到感染XBB變異株的重症和死亡病例增加」；對此，許多網友砲轟「是又想要全民核酸嗎」、「只要不查就不會發現」。

中媒記者在記者會提問「近期有新聞報導XBB變異株在某些國家已經成為優勢毒株，在中國也檢測到了該變異株，截至目前為止XBB所表現出來的特點有什麼？致病力和毒性有變強嗎？」。

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與會的中國疾控中心病毒病所研究員陳操表示，XBB系列變異株「主要在美國、印度、馬來西亞和新加坡等國家流行」，根據中國的監測數據顯示，從2022年8月到現在，僅監測到16例XBB病例。

此外，陳也提到，從現在的報導和研究來看「並沒有觀察到感染變異株XBB的重症和死亡例增加」，也就是說XBB變異株的治病力沒有明顯增加。另，中國在去年11月和12月的確診個案中，變異株XBB所佔的比例很低，「沒有在中國造成傳播的優勢」。

雖然中國官方認為變異株不太可能造成大流行，但因為中國早不再公開染疫相關數據，許多中國網友怒罵「原來實現了毒株自由」、「不只16吧，很多數據現在也監測不到」、「大流行只是遲早的事」、「完全不可信」。

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