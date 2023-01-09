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    波蘭百年老屋翻新 挖出400件猶太人精美銀器

    波蘭中部羅茲（Lodz）一處百年老屋院子近日挖出400件猶太人所有精美銀具。（取自Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi臉書）

    波蘭中部羅茲（Lodz）一處百年老屋院子近日挖出400件猶太人所有精美銀具。（取自Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi臉書）

    2023/01/09 14:05

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭中部羅茲（Lodz）二戰曾被德軍建立羅茲猶太區，關押近20萬猶太人，外媒報導，羅茲一座百年歷史老屋上月重新翻修時，在院子挖出400件猶太人銀器，因時間點剛好是光明節前夕，該起事件也引發關注。

    綜合外媒報導，當時建築工人正在挖茨納街23號地基，在地下約70公分處發現用報紙包裹400件精美銀器，因該地就位在羅茲猶太區周邊，考古學家指出，茨納街23號過去曾是猶太教堂，所有者當時應該被趕到羅茲貧民窟，抵達後倉促被埋下這些物品。

    羅茲地區歷史文物保護辦公室指出，400件銀器包含餐具、燭台、飾品、香水瓶，還有部分玻璃容器，其中燭台應該就是光明節使用，其餘則是日常生活用品，所有文物將移交給當地歷史博物館，研究人員將嘗試找出所有者身份。

    羅茲市政投資委員會主任諾瓦克（Agnieszka Kowalewska-Wójcik）表示，「400件文物，數量非常了不起」，這些歷史文物見證歷史。

    銀具被挖掘出後恰逢猶太教的光明節，羅茲在地猶太組織也點燃被挖掘出的兩座燭台歡慶光明節。

    德軍約在1939年入侵波蘭，羅茲猶太區建立於1940年2月至1944年8月，關押來自歐洲各國約20萬名猶太人，大多數都因納粹大屠殺而死去。

    波蘭中部羅茲（Lodz）一處百年老屋院子近日挖出400件猶太人所有精美銀具。（取自Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi臉書）

    波蘭中部羅茲（Lodz）一處百年老屋院子近日挖出400件猶太人所有精美銀具。（取自Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi臉書）

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