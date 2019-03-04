教宗方濟各：不畏懼歷史 宣布將公開二戰時期秘密文件

2019-03-04 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各今（4）日表示，「教廷並不畏懼歷史」，宣布將於明年3月2日公開第二次世界大戰期間，教宗庇護十二世主政教廷時期的秘密文件，回應數十年來猶太民族的期望。

根據《路透》報導，現任教宗方濟各於今日宣布，他決定要公開第二次世界大戰期間，教宗庇護十二世主政天主教教廷時期，所留下的秘密文件，以回應猶太民族數十年來的追尋。

過去部分猶太民族團體指控，於二戰時期1939至1958擔任教宗的庇護十二世，對於納粹德國針對猶太人的大屠殺視而不見，完全沒有公開抨擊或是給予聲援。梵諦岡一向表明，教宗庇護十二世選擇在幕後運籌帷幄，以免公開介入將會使二戰時，希特勒主宰歐洲戰場的危急情況更加嚴峻，無論是對天主教或是猶太人而言。

對於教宗方濟各今日說：「教廷並不畏懼歷史。」並宣布將於明（2020）年的3月2日公開教宗庇護十二世在二戰時期的各項文件，認為外界對於這些文件的「偏見和誇大」該停止了。各猶太團體包括爭取這項措施近30年的美國猶太人委員會（AJC）等，和以色列政府都對教宗方濟各大為讚賞，認為這是一個極度重要的決定。

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