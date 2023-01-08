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    太狠！他受不了女友逼婚「敲昏後淋汽油點燃」警方已逮男嫌

    22歲男子洛克許疑似使用石頭敲昏19歲女友普嘉後，在其身上淋汽油後點燃，女方送醫搶救後身亡。印度森林示意圖。（美聯社）

    22歲男子洛克許疑似使用石頭敲昏19歲女友普嘉後，在其身上淋汽油後點燃，女方送醫搶救後身亡。印度森林示意圖。（美聯社）

    2023/01/08 11:35

    〔即時新聞／綜合報導〕印度南部坦米爾納德邦（Tamil Nadu）近期發生情殺事故，22歲男子與19歲女友交往之後，因持續遭到女方逼婚，男子不堪其擾之下近期帶女友前往某處森林約會時，疑似使用石頭敲昏女友，再往對方身上淋汽油後點燃，事發後女子被附近居民發現並送醫搶救卻仍逝世，目前警方已逮捕男嫌，本案將繼續調查。

    綜合外媒報導，自從父母過世後，19歲女子普嘉（Pooja）從孟買搬到位於南部蒂魯普親戚家居住，隨後認識22歲男子洛克許（Lokesh），2人情投意合之下開始交往一段時間後，普嘉日前開始瘋狂催促男方求婚，讓洛克許不堪其擾且備感壓力，因而開始策劃殺人滅口。

    洛克許與普嘉4日相約前往某處森林約會，2人再度因討論婚事起口角爭執，未料洛克許疑手持石頭狠砸對方頭部，造成女方昏倒在地後，趁對方意識模糊之下在她身上淋汽油點燃，手段狠毒。

    在森林附近居民發現普嘉被火燒時，即刻將受害者送往醫院搶救，同時逮住打算騎車逃亡男嫌。當地醫院指出，因普嘉傷勢嚴重於隔日（5日）上午離世。當地警方表示，洛克許涉嫌謀殺罪已被逮捕，目前被拘留，本案已展開進一步調查中。

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