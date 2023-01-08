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    中國染疫狂潮讓火葬場燒不停 武漢市民：一切回到3年前原點

    中國疫情蔓延，各地火葬場均人滿為患，24小時不斷火化遺體，武漢市當地民眾感嘆：「如今完全回到了3年前的原點。」（美聯社）

    中國疫情蔓延，各地火葬場均人滿為患，24小時不斷火化遺體，武漢市當地民眾感嘆：「如今完全回到了3年前的原點。」（美聯社）

    2023/01/08 07:57

    〔即時新聞／綜合報導〕中國放棄「清零政策」後，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，中國8日正式開放國境，讓世界各國嚴陣以待。而在中國國內，染疫死亡人數早已成為「黑數」，在中國二三線城市，居民表示各地火葬場均人滿為患，但死亡證明上的死因就是沒有寫上「新冠」，有武漢市當地民眾感嘆：「如今完全回到了3年前的原點。」

    根據《美國之音》報導，來自江蘇省泰興市的陳軍表示，他的舅舅在去年12月26日發現染疫後已是重症，12月29日就逝世，遺體在家放了4天才移到泰興殯儀館火化。陳軍說：「死亡人數可說是個永遠的謎，被死的無緣無故，現在就連數字都不是了。」

    陳軍回憶，舅舅的遺體在今年1月2日被送往火葬場，等了好幾個小時才拿到骨灰，並透露醫院在死因部分不敢寫新冠，一但寫了就會被革職，他提及有現場家屬和他說：「所有中國人都在自欺欺人。」陳軍感嘆，中國政府新標準下的死亡證明就是在掩蓋真相，「死了還不如一條寵物狗，我們就這樣死得不明不白，這是被死亡」。

    曾在去年12月底走訪武漢市各醫院、居住於該市武昌區的王女士表示：「真的很恐怖，完全回到了3年前的原點。3年前就死得不明不白，現在死得還是不明不白。災難一直在重演，悲劇從未停止。」王女士透露，有從事殯葬業的朋友告訴他，武昌殯儀館8個火化爐日夜不停運轉，1天大概燒100多具遺體，從去年12月10日到現在，大概也燒了2000多具遺體。

    中國維權律師隋牧青的父親在去年12月中下旬入住吉林省通化市中心醫院，但除了父親之外，兩位主治醫師也都染疫，而隋父最後沒能撐過耶誕節，只能送往火葬場火化。隋牧青指出，隨著核酸、疫苗的「盛世」後，中國各地如今迎來「火葬盛世」，政府只考慮「快速過峰、應陽盡陽」，他諷刺地說：「有抗體了早點幹活、把經濟抓起來，以後才有錢出去打台灣、打美國。」

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