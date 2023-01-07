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    前中國司法部長傅政華受賄逾5億判死緩 鏡頭前懺悔

    前中國司法部長傅政華因受賄逾人民幣1億1700萬元（約新台幣5億2300萬元）被判死緩，他在官媒央視製作的電視專題露臉並說：「我的教訓極為沉痛。」（擷自人民政協網）

    前中國司法部長傅政華因受賄逾人民幣1億1700萬元（約新台幣5億2300萬元）被判死緩，他在官媒央視製作的電視專題露臉並說：「我的教訓極為沉痛。」（擷自人民政協網）

    2023/01/07 16:23

    〔中央社〕前中國司法部長傅政華因受賄逾人民幣1億1700萬元（約新台幣5億2300萬元）被判死緩，他在官媒央視製作的電視專題露臉並說：「我的教訓極為沉痛。」

    據央視發布的電視專題「永遠吹衝鋒號」首集「第二個答案」預告，傅政華說：「由於我的違法犯罪，嚴重損壞了黨的形象，嚴重危害了公安司法事業，嚴重破壞了政法系統的政治生態，我的教訓極為沉痛。」

    其他入鏡的還有山東省人大常委會前黨組成員、副主任張新起，湖南省婁底市委前書記李薦國，湖南省婁底市委前書記龔武生，他們都是因案而下獄的貪腐官員。

    中共自2020年上半年起對公安系統展開大清洗，從中央到地方的公安高層面臨換血，最後以總書記習近平愛將王小洪接任公安部長兼中共政法委副書記，清洗才告一段落。

    而就在中共20大召開還不到一個月前夕，當時落馬的前省級公安首長劉新雲、鄧恢林及龔道安都被判處14年至無期徒刑，傅政華更被判處死緩，堪稱文革結束40餘年來所罕見的震懾之舉。

    傅政華與龔道安、鄧恢林、劉新雲都被歸類為同遭落馬的前中國公安部副部長孫力軍人馬，更被中國官媒列為「孫力軍政治團夥」，顯見中共黨內對這些前公安系統高官定性之嚴重，且成為「欲除之而後快」的對象。

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