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    警告勿犯國土 烏克蘭邊防部隊這一動作被網讚爆

    近日一段烏軍邊防部隊士兵用「斬首」手勢對白俄羅斯發出警告的影片在網上引發討論。（圖擷取自Tendar推特）

    近日一段烏軍邊防部隊士兵用「斬首」手勢對白俄羅斯發出警告的影片在網上引發討論。（圖擷取自Tendar推特）

    2023/01/06 23:21

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，俄軍曾利用白俄羅斯為跳板，進行軍事演習實則入侵烏克蘭，使國際間對白俄羅斯保有高度敵意。而近日一段烏軍邊防部隊士兵用「斬首」手勢對白俄羅斯發出警告的影片在網上引發討論。

    長期關注俄烏戰爭的德國推特用戶「Tendar」今（6）日發出一段影片，稱一名烏克蘭邊防部隊士兵對任何試圖從白俄羅斯入侵烏克蘭的人發出明確的警告。從片中可見一名士兵先是和拍攝者揮手，接著做出了「斬首」的手勢，警告意味濃厚。

    網友紛紛大讚此行為，並稱這位士兵是「傳奇」，用簡單的手勢就能嚇退敵人。也有網友表示，斬首的動作其實也是戰場作戰時用的手勢，意味著危險，「因此屬於一種用適當方式表達的合法威脅。」

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