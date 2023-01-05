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    東施效顰 俄軍炸彈模仿美JDAM加飛翼卻無法制導

    近日有網友發現，俄軍居然將航空炸彈綁上飛翼，試圖模仿美軍聯合直接攻擊彈藥（JDAM）。（圖擷取自Oryx推特、美聯社；本報合成）

    近日有網友發現，俄軍居然將航空炸彈綁上飛翼，試圖模仿美軍聯合直接攻擊彈藥（JDAM）。（圖擷取自Oryx推特、美聯社；本報合成）

    2023/01/05 19:38

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，隨著烏克蘭獲得更多各國軍援的防空飛彈，俄軍戰機也不敢貿然進入其空域。近日有網友發現，俄軍居然將航空炸彈綁上飛翼，試圖模仿美軍聯合直接攻擊彈藥（JDAM）。

    根據美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone） 4日報導，網上流傳一張俄羅斯空軍使用的航空炸彈照片，炸彈下方被發現安裝了可彈出式機翼，引起討論。

    據了解，這款航空炸彈是「FAB-500M-62」，屬於1100磅級的通用高爆炸彈。從照片中可看出，炸彈加裝的機翼似乎由兩個彈出式主翼和整合零件組成，並用金屬絲觸發主翼作動。而炸彈本身除了繪有一張憤怒的臉外，似乎就沒有其他改動。

    改裝的主因是為了使俄軍戰機能在烏克蘭防空系統索敵範圍外投放炸彈，但改裝後的炸彈似乎仍不具有制導能力，增加的主翼只能提供有限的微調，與美軍裝備的JDAM比較相差甚遠。

    美軍JDAM可以裝備在各種重量或尺寸的傳統炸彈上，具有高度模組化設計，只需改裝傳統炸彈尾部，並在頭部裝上導引套件，就可使用GPS和慣性制導系統精確打擊目標，JDAM甚至能利用雷射導引讓炸彈打擊移動目標。

    近日有網友發現，俄軍居然將航空炸彈綁上飛翼，試圖模仿美軍聯合直接攻擊彈藥（JDAM）。（圖擷取自Oryx推特）

    近日有網友發現，俄軍居然將航空炸彈綁上飛翼，試圖模仿美軍聯合直接攻擊彈藥（JDAM）。（圖擷取自Oryx推特）

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