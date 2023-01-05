跨年夜中樂透1億大獎 澳洲女子新年第1天變富翁

澳洲有名女子因中樂透大獎，在新年第1天就幸運成為富翁。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2023/01/05 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕超與眾不同的新年禮物！澳洲昆士蘭有名女子在上週跨年夜當晚，突然想起2週前買的樂透彩券尚未兌獎，結果拿出來查看時竟意外發現，自己居然幸運中大獎，抱回約330多萬美元（約新台幣1億）的獎金，並在2023年第1天成為富翁。

綜合外媒報導，這名幸運的女子住在澳洲昆士蘭州斯普林菲爾德市（Springfield），她在2週前與好友心血來潮，一起合資購買名為「Instant Scratch-Its」的樂透彩券，而她也沒想到當時只花了約50美元（約新台幣1516元），後來竟讓自己成為樂透頭獎得主。

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據女子領獎時透露，當時購買的彩券被放在自己包包長達約2個多禮拜，直到跨年的當晚才突然想來，「結果我在1月1日凌晨1時左右，拿起來檢查時發現自己中頭獎，當下恐慌症差點發作，完全沒辦法呼吸」，接著她又被問到成為富翁後新年有什麼計畫，她則預計把獎金用來幫助家人，未來還有可能買房、度假。

樂透公司表示，其實該期樂透在全國一共12人共同贏得頭獎，每人約可分得約333萬3333.34美元（約新台幣1億）。而賣出彩券的商店老闆甘尼許（Vivek Ganesh），在得知喜訊也開心表示，過去9年來他們商店曾賣出4次中大獎彩券，其中3次是開出頭獎，他除了祝福這些得獎者，也非常開心他們的店也能因此沾到喜氣。

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