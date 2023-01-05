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    英衛兵值勤拍抖音 脫序行為遭已故女王怒批

    2020年3月英國皇家衛隊一名23歲衛兵斯特勞漢（Jimmie Straughan）在站哨時拍攝脫序影片遭眾怒。（圖翻攝至推特@aredacao）

    2020年3月英國皇家衛隊一名23歲衛兵斯特勞漢（Jimmie Straughan）在站哨時拍攝脫序影片遭眾怒。（圖翻攝至推特@aredacao）

    2023/01/05 11:48

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年3月英國皇家衛隊一名衛兵在溫莎堡站哨時拍攝一部影片，內容為「抱怨站崗太無聊」，影片曝光後，現今在TikTok上累計逾44萬次觀看，且受到各方異樣眼光。在當時，更遭已故英國女王目睹該行為，便向他大罵一頓，後來因吸毒被踢出軍隊，目前白金漢宮對此未發布回應。

    《每日郵報》報導，這名在影片中作出脫序行為的男主角為，23歲斯特勞漢（Jimmie Straughan）2019年加入蘇格蘭衛隊，在影片中，他穿著招牌的紅色制服、戴著熊皮帽，扛著步槍轉來轉去，甚至拍到女王在遛狗時的畫面，並對著鏡頭直言，「我現在站在溫莎堡外面，本來應該守護王室家庭，現在卻盯著2隻鴨子。我在乎嗎？我不在乎」，還打上「女王的衛兵不屑站哨」。

    事隔3年，斯特勞漢表示，當時拍攝影片原因為「排解無聊來增添樂趣」，女王曾看見他在值勤中摸魚，於是向上級舉報，「我拍女王或男僕遛狗的影片時從來沒有被抓到過，但她（女王）打電話到衛兵室，舉報我在崗位上的不當行為」，此脫序行為遭官員訓斥。

    原本抱著環遊世界夢想而參軍的斯特勞漢，加入軍隊後發現，「一切都是地獄」，甚至抱怨上級和王室成員「把我們當屎看待」，最後因吸食古柯鹼被開除軍籍，但他卻為此感到開心，「被趕出來是我這輩子遇過最棒的事」。

    他將影片上傳至社群平台後，吸引許多網友關注，「如何快速讓自己在職場上變得不受歡迎」、「這可能是他最後一次站哨」、「請跟我們更新你職涯的最新進展」。

    對此，皇家學會韋斯特勳爵表示，「若守衛軍隊紀律鬆散，將造成王室的安全出現潛在的風險。

    @jimmiestraughan #queen #queensguard #redcoat #fyp #xyzbca #royal #royalfamily ♬ original sound - Jimmie straughan

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