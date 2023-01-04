中國鬆綁清零政策 學者點出時機、姿勢和方式都不對

中國產業發展促進會學術顧問兼首席經濟學家的魏加寧近日痛批，這次的清零政策鬆綁存在「時機不對、姿勢不對、方式不對」等3大問題。（路透）

2023/01/04 17:35

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國去年12月初突然宣布鬆綁清零政策，導致染疫人口激增，並衍伸各大醫療院所窮於應付，民眾買不到退燒藥，火葬場燒不完病死遺體等問題，引發國內外批評聲浪不斷。目前擔任中國產業發展促進會學術顧問兼首席經濟學家的魏加寧近日更痛批，這次的清零政策鬆綁「時機不對、姿勢不對、方式不對」等3大問題。

魏加寧指出，這次的清零政策鬆綁存在的3大問題，首先是時機不對。他說，冬季本來就是流感等傳染病易發季節，此時放開無異於雪上加霜，如果是今年4月上海疫情時順勢放開，或者堅持到明年（2023年）4月春暖花開時再放開，正好趕上夏季，即使疫情爆發，症狀也會輕許多。

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其次是姿勢不對，（清零政策）突然掉頭，猝不及防，落荒而逃，（政府）沒有計劃，沒有步驟，沒有預案。魏加寧說：「新加坡放開時是分4步放開的，我們是一步到位。這恐怕與我們的傳統文化有關：只有必勝信念，沒有妥協精神，不懂如何撤退。」

最後是方式不對。魏加寧表示，（政府）沒有做好準備，包括醫院病床、藥品疫苗以及醫護人員，整整3年了，都沒有做好任何準備。

魏加寧曾任中國國務院中國國務院發展研究中心宏觀經濟研究所副部長，他是在2022年12月24日舉辦的第五屆中國金融安全論壇上發表上述言論，相關內容刊登於總部在美國的華文媒體「美中時報」上，但中國國內媒體搜尋不到。

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