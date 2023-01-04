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    拜登力挺女權 FDA首次批准藥局販售口服墮胎藥

    美國FDA批准藥局販售口服墮胎藥「美服培酮」（mifepristone），開啟執行墮胎的另一個可能性。（法新社）

    美國FDA批准藥局販售口服墮胎藥「美服培酮」（mifepristone），開啟執行墮胎的另一個可能性。（法新社）

    2023/01/04 15:30

    〔即時新聞／綜合報導〕美國食品藥物管理局（FDA）於3日通過新規，首次允許藥局販售口服墮胎藥，雖然藥局通路即將引進墮胎藥，若美國民眾想要購買，仍需要提供處方箋。拜登政府的新政策剛上路就受到不少專家讚賞，表示「這是向前邁進的重要一步」。

    綜合外媒報導，自從美國大法官推翻「羅訴韋德案」，不再保障婦女墮胎權，女性自主權大開倒車。不過，現在有需求的民眾可以從醫療服務提供者拿到口服墮胎藥「美服培酮」（mifepristone），只不過仍須檢具處方箋。

    根據支持墮胎的古特馬赫研究所（Guttmacher Institute）表示，在美國超過一半的墮胎是經由口服墮胎藥達到目的，而不是手術，美國婦產科醫師學會則認為此舉是「向前邁進的重要一步」。

    現在美國境內的大型連鎖藥店或小藥局都能申請販售「美服培酮」的許可證，僅管拜登力推新政策，保護女性權益，在未開放墮胎的州仍須「跨州」買口服墮胎藥，或進行墮胎手術。

    「美服培酮」通常會跟「米索前列醇」（misoprostol）一起服用，通常在懷孕前10至12週內服用可以誘導藥物流產。

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