侵烏以來最慘遇襲事件！俄軍增至89死 違規用手機被鎖定攻擊

俄軍清理軍營殘骸時，又發現大量俄軍遺體。（美聯社）

2023/01/04 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯位於烏克蘭東部頓內茨克馬克耶夫卡（Makiivka）地區一處軍營，1日遭到烏軍突襲，造成63名俄軍死亡，是俄軍自從去年2月24日入侵烏克蘭以來，公開承認的最慘重傷亡事件。俄羅斯國防部4日表示，在清理事發現場後，死亡人數須上修至89人。

根據俄羅斯《塔斯社》報導，俄羅斯國防部表示，馬克耶夫卡該處作為動員兵軍營的學校，遇襲後軍方已動員所有努力來救援受傷士兵，但令人遺憾的是，在清除建築殘骸的過程中，又陸續發現死亡的俄軍士兵，總體死亡人數從63人上升至89人。俄羅斯國防部允諾，將向所有傷兵及陣亡士兵家屬提供必要援助。

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俄羅斯國防部指出，發生此事件的主要原因為俄軍違反通訊禁令、大規模使用個人手機，由於部隊駐紮於烏軍火力可觸及範圍範圍內，這項關鍵因素讓烏軍能夠掌握方位並確定位置以進行遠程襲擊。目前已採取必要措施，避免未來發生此類悲慘事件。

俄軍過去在烏俄戰爭中，幾乎從未透露過單一戰役、行動或事件的戰損狀況，俄軍此次陣亡89人，是烏俄戰爭以來公開承認的最慘重傷亡。此事件也引起國內軍事專家不滿，質疑俄軍的作戰方式，更有國會議員要求指揮階層應負起法律責任。

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