不甩中國抗議 法國總理：持續要求中國旅客做病毒檢測

法國衛生部長布勞恩（中左）與其他官員在1月1日視察了巴黎戴高樂機場的病毒檢測站。（法新社）

2023/01/03 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕法國總理博恩（Elisabeth Borne）今（3）日表示，儘管中國抗議，但為了保護法國人民，法國政府仍會繼續要求入境的中國旅客做武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的病毒檢測。

《法新社》報導，博恩在接受法國新聞廣播電台（Franceinfo）採訪時，被問到有關中國方面的反應，她回答，「我認為我們透過要求做病毒檢測這件事，來履行保護法國人民的責任。我們是在尊重世界衛生組織（WHO）的規定同時這樣要求的，而我們會持續這樣做。

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報導指出，法國政府規定，自週日（1月1日）起，所有來自中國的旅客在入境法國時必須配戴口罩，並且海關工作人員會隨機要求旅客做病毒檢測。

中國外交部發言人毛寧在記者會上表達抗議，她說：「某些國家只針對中國遊客實施了入境限制。這種政策缺乏根學根據，某些做法是令人無法接受的。」毛寧還警告，中國可能會以對等原則實施反制措施。

博恩解釋，法國政府的做法是為了追踪潛在的病毒新變種株，「我們的目的，所有科學家都同意這一點，就是追蹤病毒的進化情況，這也是我們週日以來一直在做的。」

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法國總理博恩（右）表示，為了保護法國人民，法國會持續要求來自中國的旅客在入境時做檢測。（法新社）

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