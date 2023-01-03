英國這病毒肆虐 家長覺得比新冠更可怕

過去幾年的防疫措施令兒童減少感染其他疾病的機會，導致群體免疫力下降，在防疫解除後更容易受到感染。（圖／達志影像）

2023/01/03 18:00

〔駐歐特約記者胡蕙寧／綜合報導〕英國冬天本來就是流感肆虐的季節，但是2022年底最驚爆的流行是一款甲型鏈球菌（Strep A），讓15歲以下的孩童迅速感染，有些短期內就出現死亡，引起家長一片心慌。甚至有家長呼籲學校關門，因為孩子症狀嚴重，認為病情比新冠還要糟糕。

甲型鏈球菌初期感染症狀輕微，通常是喉嚨痛、皮膚出疹、嘔吐、腹瀉跟輕微發燒等症狀，卻在當天急速地轉成嚴重咳嗽，隔天就毫無預警地不幸死亡，令家人完全無法接受。英格蘭衛生安全局統計顯示，跟新冠疫情爆發前相比，該年冬季感染此菌的嬰兒明顯地多出5倍，光在年底就導致約20名兒童死亡。

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英衛生局雖確認感染人數增加，但絕大多數屬輕微病徵，只是重症導致死亡的個案比往年多，因而對家長發出警告。最要命的是有學童感染後引發猩紅熱，在11月的下半個月就急速出現近千個案，比例之高令各界警覺。

甲型鏈球菌感染照往例，通常每3到4年會出現激增，但新冠疫情期間長期鎖國隔離，完全打亂了這個循環感染的慣例。過去幾年的防疫措施，令兒童減少感染其他疾病的機會，導致群體免疫力下降，在防疫解除後更容易受到感染。

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