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    新年賀禮！烏軍「海馬斯」一陣猛轟 俄400動員兵慘淪砲灰

    美援烏「海馬斯」再發威。圖為由「海馬斯」發射出的M31「導向式多管火箭彈」（GMLRS）。（取自美國陸軍官網）

    美援烏「海馬斯」再發威。圖為由「海馬斯」發射出的M31「導向式多管火箭彈」（GMLRS）。（取自美國陸軍官網）

    2023/01/02 17:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭東部的親俄官員1日表示，俄羅斯在頓內茨克所掌控的馬克耶夫卡（Makiivka）地區一間作為動員兵軍營的學校，遭美國援烏的「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）砲彈擊中，多人死亡，確切數字暫時不明。烏克蘭軍方隨後宣布，這場襲擊造成該軍營至少400人死亡、300人受傷。

    烏克蘭武裝部隊戰略通訊辦公室（StratCom）1日在社群平台Telegram公布相關影像與戰果，可以看到原本被充當軍營的職校校舍，已被「海馬斯」火箭夷為平地。

    StratCom稱，這次襲擊鎖定馬克耶夫卡的俄羅斯動員兵集會，這些動員兵安置在「第19 號職業技術學校」，該軍營遇襲時，官兵正在裡面參加跨年慶祝活動。

    StratCom在報告中說，「由於不小心處理加熱器、忽視安全措施、在不明地點吸煙，聖誕老人將大約400具屍體裝袋，還有大約300名佔領者受傷。」

    此前，頓內茨克親俄官員別索諾夫（Danil Bezsonov）在Telegram發布消息，馬克耶夫卡一所被當作軍事駐紮地的職校，在剛跨完年2分鐘後就被擊中，「美製海馬斯對職校造成重大打擊，建物本身被嚴重破壞，死傷人數暫不清楚」。

    俄羅斯國防部未回應這些消息，僅在每日例行報告時稱摧毀7枚「海馬斯」火箭，並襲擊了烏克蘭無人機生產設施等。

    馬克耶夫卡當地被俄軍充當動員兵軍營的職校（上），已遭烏軍砲火完全摧毀（下）。（取自Telegram）

    馬克耶夫卡當地被俄軍充當動員兵軍營的職校（上），已遭烏軍砲火完全摧毀（下）。（取自Telegram）

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