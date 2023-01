新年賀禮！烏軍「海馬斯」一陣猛轟 俄400動員兵慘淪砲灰

2023/01/02 17:45

〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭東部的親俄官員1日表示,俄羅斯在頓內茨克所掌控的馬克耶夫卡(Makiivka)地區一間作為動員兵軍營的學校,遭美國援烏的「海馬斯」多管火箭系統(HIMARS)砲彈擊中,多人死亡,確切數字暫時不明。烏克蘭軍方隨後宣布,這場襲擊造成該軍營至少400人死亡、300人受傷。

烏克蘭武裝部隊戰略通訊辦公室(StratCom)1日在社群平台Telegram公布相關影像與戰果,可以看到原本被充當軍營的職校校舍,已被「海馬斯」火箭夷為平地。

請繼續往下閱讀...

StratCom稱,這次襲擊鎖定馬克耶夫卡的俄羅斯動員兵集會,這些動員兵安置在「第19 號職業技術學校」,該軍營遇襲時,官兵正在裡面參加跨年慶祝活動。

StratCom在報告中說,「由於不小心處理加熱器、忽視安全措施、在不明地點吸煙,聖誕老人將大約400具屍體裝袋,還有大約300名佔領者受傷。」

此前,頓內茨克親俄官員別索諾夫(Danil Bezsonov)在Telegram發布消息,馬克耶夫卡一所被當作軍事駐紮地的職校,在剛跨完年2分鐘後就被擊中,「美製海馬斯對職校造成重大打擊,建物本身被嚴重破壞,死傷人數暫不清楚」。

俄羅斯國防部未回應這些消息,僅在每日例行報告時稱摧毀7枚「海馬斯」火箭,並襲擊了烏克蘭無人機生產設施等。

Apart from the deadly HIMARS strike on Makiivka (100+ killed Russian soldiers), the Ukrainian Army also struck a building in Pervomaisk, around 30 km east of Bakhmut.



Around 70 Wagnerites are presumed dead.



Ukrainian HIMARS teams are very active today. pic.twitter.com/gIrIIihMj1