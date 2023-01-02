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    「核保護傘」已不夠！ 南韓欲與美聯合規劃核武策略與演習

    北韓宣稱，其新型600公釐口徑的超大型多管火箭砲，射程可遍及南韓全境，還可以搭載戰術核武。圖為北韓先前公布的試射畫面。（美聯社）

    北韓宣稱，其新型600公釐口徑的超大型多管火箭砲，射程可遍及南韓全境，還可以搭載戰術核武。圖為北韓先前公布的試射畫面。（美聯社）

    2023/01/02 16:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕面對北韓頻繁射飛彈、揚言增加核武庫存，南韓總統尹錫悅強調，北韓已發展出核武和搭載核武的各種飛彈，美國的「核子保護傘」或「延伸威懾」戰略現在已無法讓南韓民眾安心，南韓和美國正在討論可能使用美國核資產的聯合規劃和演習，以因應北韓核威脅。

    《朝鮮日報》2日引述尹錫悅報導，聯合規劃和演習的目的是，更有效執行美國的「延伸威懾」（extended deterrence）。該術語指的是美國軍隊阻止對美國盟友攻擊的能力，特別是核子武力。

    尹錫悅表示，美國過去以「核保護傘」（nuclear umbrella）的概念來助南韓因應威脅，意思是美國會看著辦，所以南韓不用擔心，但「這是在北韓開發核武之前，用來應對蘇聯和中國的概念」，而今這很難讓南韓國民接受。

    他指出，「雖然核武屬於美國，但應該共同進行情報分享、計畫和訓練。美方對此持正面看法」。美國國防部尚未證實尹錫悅的說法，只重申美韓同盟堅如磐石。

    朝鮮半島局勢持續緊張。北韓在除夕及元旦，連續2天試射彈道飛彈。領袖金正恩還指示北韓大量生產核彈，數量要以幾何級數增長。

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