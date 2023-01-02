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    惡搞中國退燒藥！ 包裝盒驚見習近平 網諷「包能把正常人治傻」

    日前有網友上傳惡搞版的退燒藥「包洛芬」至推特，引起網友熱烈討論。（圖擷取自「維尼大帝」推特）

    日前有網友上傳惡搞版的退燒藥「包洛芬」至推特，引起網友熱烈討論。（圖擷取自「維尼大帝」推特）

    2023/01/02 13:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情延燒，中國民眾瘋搶藥物，尤其以退燒藥「布洛芬」最為搶手。不過，日前有一名網友分享網友惡搞的布洛芬圖片，將藥名改為「包洛芬」，封面圖像換成習近平全身像；有網友看了嘲諷回應「一包89.64元」，還有人指出習近平的腿被畫太長，引起熱議。

    中國推特帳號「維尼大帝」日前在推特張貼知名退燒藥布洛芬的惡搞版本，只見圖片上的布洛芬被改為「包洛芬」，藥盒上的圖片也被置換成習近平的全身像。有的惡搞藥盒上寫著內裝「8964」顆止痛藥，暗指中國於1989年曾發生的六四天安門事件。

    甚至還有藥盒上寫「習維尼慶豐帝股份有限公司」，或是印有習近平名稱縮寫「XJP」等字樣，看了不禁讓人失笑出聲。貼文發布後，網友表示「包能把正常人治傻」、「吃了會升天」，也有網友提議售價應改成「89.64元」。

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