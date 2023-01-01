一物剋一物！ 科學家發現「專吃病毒」神奇微生物

Halteria最早被科學家觀察紀錄要追溯到17世紀，是在許多淡水環境中都能發現的常見浮游纖毛蟲。（取自維基百科公領域）

2023/01/01 14:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕生物之間產生食物鏈非常常見，植物、肉類、藻類、昆蟲和細菌都被不同的生物所食用，現在科學家首次發現有生物會以病毒作為食物。由於當今不同種類的變異病毒接連橫空出世，此次發現對於科學研究來說，無疑是一大進展。

由於病毒隨處可見，生物有時會在偶然的情況下吃到它們，但是美國內布拉斯加大學林肯分校的研究人員德隆（John DeLong）想找出是否有微生物主動食用病毒，以及這種飲食是否能支持個體的生理增長和群體增長。

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德隆指出，「它們由核酸、大量的氮和磷組成，是非常好的物質，所有生物應該都想吃它們。當然，肯定有東西學會如何吃這些真正的好原料」。

據外媒《Atlas News》報導，為了測試這一假設，德隆和他的團隊收集了池塘水樣本，分離出不同微生物，然後加入大量的綠藻病毒（chlorovirus）。在接下來的幾天裡，該小組追蹤了病毒和其他微生物的種群規模，以觀察後者是否正在吃掉前者。

果不其然，有一種特殊的微生物似乎正在吞食這些病毒，是一種稱為「Halteria」的纖毛蟲。在實驗裡，德隆與工作夥伴發現，在提取出來的池塘水實驗樣本中，Halteria在2天內就有顯著成長、比起初多了將近15倍，而樣本中的綠藻病毒水平則是下降了100倍之多，反觀在沒有綠藻病毒的對照樣本中，Halteria就與初始狀態無異。

該團隊在後續測試中利用螢光染料標記綠藻病毒DNA，結果發現Halteria細胞很快開始發光，這有助於確認Halteria確實在消耗病毒。

德隆表示，這樣的發現也確實對於整個食物鏈的已知生態都有重大影響及改變；而據了解，Halteria最早被科學家觀察紀錄要追溯到17世紀，是在許多淡水環境中都能發現的常見浮游纖毛蟲。該研究刊登於國際權威期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

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